汪毅夫：台南柱子行有座“惜字亭”

台南柱子行的“惜字亭”（來源：汪毅夫提供） 中評社香港2月14日電（作者 汪毅夫）2009年10月24日，我偕學界友人楊彥傑、羅錦文到台南柱子行一帶訪古。在永華宮門前，我們看到一座“惜字亭”。請教宮廟裡的幾位老人，他們說這不是宮廟的附屬建築，也不是“燒金爐”，建廟前就有了。歸來後，我就手頭的史料略加考證，推測這座惜字亭是前清進士許南英之“窺園”的遺物。



首先，關於窺園。窺園是台灣進士許南英的舊居，許南英自號“窺園先生”。許南英哲嗣許贊堃（即許地山，著名文學家）之《窺園先生詩傳》記：（許南英）“先生六歲時候，特齋公便將武館街舊居賣掉，另置南門裡延平郡王祠邊馬公廟住宅，建學舍數楹。舍後空地數畝，任草木自然滋長，名為窺園，取董子下帷講誦，三年不窺園的故事。特齋公自在宅中開館授徒，不久便謝世。留下窺園給他底四個兒子”；“二十四歲，（許南英）被聘去教家熟，不久自己又在窺園裡設一個學塾，名為聞樨學舍”。許南英“六歲時候”和“二十四歲”分別是1860年和1878。有相當規模的學舍一般會有“惜字亭”。



其次，關於延平郡王祠和馬公廟。延平郡王祠、馬公廟，以及鄰近的清水寺、仁厚境福德祠、油行尾福德爺廟、大埔福德祠屬於“六合境”。所謂“境”，指廟宇的勢力範圍；“六合境”是延平郡王祠等6個廟宇的勢力範圍的總合。廟宇的勢力範圍有明確的地理位置。窺園的所在地“柱子行”位於“六合境”，所以又稱“六合境柱子行”。



其三，關於永華宮。永華宮主祀廣澤尊王，宮中供奉的廣澤尊王是鄭成功的部將陳永華從福建同安“請”來的，故名永華宮。據我收藏的《全台開基永華宮甲申年三朝慶成祈安清醮文化活動手册》（2004），永華宮乃是1925年遷建於“孔廟前面‘六合境柱子行’巷內，前清進士許南英的私塾舊地”。



據上記情況，是不是可以初步認定，永華宮前的“惜字亭”屬於“窺園”的遺物，迄今已有140——158年了。



附帶言之，“六合境柱子行”也是台灣進士汪春源的舊居所在地。



2018年2月13日記於北京



（作者汪毅夫系全國台灣研究會副會長）