崔順實一審被判20年監禁

中評社北京2月13日電／韓國首爾中央地方法院13日對“親信干政”案核心人物崔順實作出一審宣判，以收受賄賂、濫用權力等罪名判處其20年監禁並處罰金180億韓元（約合1.04億元人民幣）。



新華社報道，崔順實當天到庭聆聽了上述宣判。法院當天認定崔順實從三星集團收受賄賂、強制要求韓國大企業為她所控制的財團捐款等多項罪名成立，而且多項犯罪事實與韓國前總統朴槿惠構成共謀關係。



法院在判決書中表示，崔順實以與韓國最高權力者的私交為基礎，利用手中權力收受賄賂並對企業進行脅迫。親信干政讓國政秩序陷入混亂，造成韓國憲政史上首例總統被彈劾下台的事件。



法院還指出，崔順實在接受調查期間的自我辯解無法說服法庭，同時向他人轉嫁自身責任，“難逃重刑”。面對指控，崔順實始終拒絕認罪，堅稱從未追逐個人利益。



據當地媒體報道，崔順實女兒鄭某從三星集團獲取的馬匹和馬術訓練援助資金約72億韓元（約合4200萬元人民幣）被認定為受賄。



當天，樂天集團會長辛東彬和參與強迫大企業為崔順實財團捐款的前青瓦台首席祕書安鍾範也到庭聆聽了宣判。辛東彬以行賄罪被判處2年零6個月監禁，追繳涉案金額70億韓元（約合4100萬元人民幣）。安鍾範則以收受賄賂罪被判處6年監禁並處罰金1億韓元（約合58萬元人民幣）。



2016年11月，崔順實遭檢方以18項罪名起訴，其中13項罪名與朴槿惠構成共謀關係。去年底，韓國檢方在首爾中央地方法院就崔順實涉嫌濫用權力等案件提請法庭判處其25年有期徒刑。分析人士認為，崔順實的審判結果將會直接影響到日後對朴槿惠的判決。