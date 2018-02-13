春節假期華北、西北等地或出現中重度空氣污染

中評社北京2月13日電／春節假期，霧霾會不會來添堵？中國環保部13日通報，從2月15日至21日，即除夕至正月初六春節假日期間，全國環境空氣質量總體形勢較好，大部分地區空氣質量以良至輕度污染為主。受不利氣象條件影響，華北和西北部分地區可能出現中至重度污染過程。



分區域看，中國華北區域15日至17日，大氣擴散條件轉差，風速減小、相對濕度增加，且可能出現區域性逆温過程。京津冀中南部、山東西部和河南大部預計出現一次區域性中至重度污染過程。18日至19日，受弱冷空氣影響，區域北部空氣質量有所改善，河北南部和河南中北部污染仍將持續；20日起，受較強冷空氣影響，污染過程由北向南逐步緩解。



其中，北京市15日至18日可能出現一次污染過程。其中，15日夜間至16日，受五環以外的非禁放區煙花爆竹燃放影響，可能出現重度污染。



其他地區總體擴散條件較為有利。但是受春節期間煙花爆竹集中燃放影響，東北、華東、華南、四川盆地等地空氣質量都將受到影響，可能出現中至重度污染，華南部分城市短時可能會達到嚴重污染。



節日期間，西北區域大部地區出現區域性重度污染的可能性較小。但陝西關中、南疆等地大氣擴散條件相對較差，加上煙花爆竹燃放影響，空氣質量可能變差。18日起，受沙塵過程影響，新疆南疆可能出現中至重度污染。



環保部有關負責人表示，根據2013年至2017年春節期間煙花爆竹燃放影響分析，除夕至初一和初五，受煙花爆竹集中燃放影響，部分地區短時可能達到重度至嚴重污染水平。因此，建議公眾儘量減少煙花爆竹燃放。