快評：唱響“我們的願望是統一”

中評社快評／朝韓藝人2月11日同台牽手唱響“我們的願望是統一”，金永南在台下動情拭淚。此情此景，打動了韓國觀眾，對於同處分裂狀態海峽兩岸，相信很多人也有深深的感觸，什麼時候台灣能這樣子？



朝鮮半島和解機遇乍現，不過要真正邁向棄核、和平甚至統一，有漫長曲折的路要走。半島人民想統但不能統，首先美國就不會同意。如果冬奧會一結束，美韓就重啟大規模聯合軍演，好不容易邁出改善第一步的韓朝關係，將被動搖，半島的政治局勢將再次回到嚴峻的接近崩潰狀態。



無論如何，乍現的和解機遇，共舉“統一旗”，唱響統一之歌，讓朝韓人民重燃統一的希望。民族和解、結束敵對、邁向統一，朝鮮半島人民走在路上，海峽兩岸也要快馬加鞭。



兩岸的往來接觸更早於朝韓，廣度、深度更非朝韓可比，兩岸是時候共同唱響《我們的願望是統一》。台灣佛光大學教授謝大寧認為，兩岸已出現沒有統一時間表的統一進程，台灣已開始迫近抉擇關頭。



農曆春節前夕，遠見雜誌發表最新“2018台灣民心動向大調查”，“贊成台獨”的比率創下調查以來的10年新低，而“贊成與大陸統一”的比率攀上10年新高，至14.8%。此外，有將近一半、高達47.5%的受訪者贊成“九二共識”。民調反映台灣民心起變化，非“台獨”所願、所能影響。