社評：負面新聞不斷　香港需苦練內功

中評社北京2月15日電(評論員 彭念)近段時間，香港可謂出盡風頭。只不過，這種風頭不僅不能給香港帶來任何好聲望，相反還給香港抹黑。上月底，香港浸會大學學生粗暴抵制普通話，讓全世界看到了部分香港青年學生的低素質。與此同時，美國12名國會議員提名黃之鋒、羅冠聰及周永康這三名2014年雨傘運動的青年領袖，競逐2018年諾貝爾和平獎。這引發了香港各界及內地民衆對美國的反感。此後，因為香港衆志成員周庭等被取消立法會議員參選資格，香港再度成為國際媒體關注的焦點。近日，香港大浦慘烈車禍則讓以安全聞名全球的香港羞愧難當。



這些集中爆發的負面新聞顯示出香港日益凸顯的教育、政治及交通安全問題。在教育領域，不管是普及愛國教育，還是簡簡單單的普通話考試都會招致香港部分人士的反對。不僅如此，不少香港學生將抵制愛國教育和普通話作為反抗內地的政治工具，并不遺餘力地挑起事端，人為制造香港與內地的對立。這種將教育問題與政治掛鈎的泛政治化傾向已經引起相當部分港人的警惕和反感。即便如此，香港社會的泛政治化傾向仍然在延續，而教育議題則為泛政治化的延續提供了肥沃的土壤。



在政治領域，青年參政是近年來香港政治發展的新動向。并且，借助雨傘運動的聲勢，一部分香港青年學生開始走上政治舞台。本來，這有助於香港政治多元化，也能够激發香港政壇活力。但遺憾地是，部分青年學生試圖通過激進方式來尋求香港的"自決"，甚至獨立。這就嚴重破壞了香港的政治氛圍，不僅不利於香港政治多元化，反而會促成香港政治極端化。這對於香港的民主進步當然是阻力而非動力。正因如此，港府對奉行獨立路綫的青年政治領袖進行有效管束，而民衆也對這些民主的"破壞分子"日趨反感。近日，香港選舉委員會取消香港衆志成員周庭等的參選資格，以及香港衆志發起的游行應者寥寥就是很好的例子。



隨著香港泛政治化傾向的持續，國際社會對香港的關注度也大幅提升。這其中尤以美國、英國為甚。自從雨傘運動過後，美英兩國就不斷通過發布香港問題報告等方式來幹涉香港事務。香港問題由此成為中國與美英雙邊關系中的敏感議題。有了外部勢力的幹預，香港的泛政治化傾向就更難管控。而這實際上并不利於香港民主發展，相反會加重香港政治激進化勢頭，從而阻礙香港民主的前進步伐。