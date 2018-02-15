中評觀察：叙利亞戰爭是否會變成為世界大戰

中評社北京2月15日電(評論員 喬新生)叙利亞政府代表和反對派代表在俄羅斯舉行會談，讓人們看到叙利亞和平的曙光。但萬萬沒有想到的是，以色列從中作梗，派出飛機轟炸叙利亞政府軍事目標。叙利亞借助於伊朗防空力量，在叙利亞境內擊落以色列飛機，導致以色列對叙利亞實施報複性打擊。叙利亞戰爭似乎正在演變成為一場世界大戰。



當初美國支持反政府武裝以摧枯拉朽之勢，不斷地向首都大馬士革推進，叙利亞政府岌岌可危。關鍵時刻俄羅斯挺身而出，迅速扭轉了叙利亞軍事局面。現在叙利亞政府軍控制叙利亞大部分領土，反對派武裝和恐怖分子被壓縮到叙利亞北部山區，叙利亞政府高級官員對外宣稱，叙利亞內戰即將結束。



眼看著叙利亞大局已定，美國不甘寂寞，迅速武裝庫爾德人，以打擊恐怖組織名義，在叙利亞北部地區穩住陣腳。美國直接武裝庫爾德人讓土耳其感到憤怒。土耳其在沒有征得叙利亞政府同意的情況下派兵進入叙利亞，與庫爾德武裝展開搏鬥。



現在俄羅斯、土耳其、伊朗和叙利亞統一戰綫即將完全控制叙利亞，長期坐山觀虎鬥的以色列悄悄投入戰鬥，不僅向叙利亞政府軍所在地發射導彈，而且在叙利亞北部地區為反對派武裝提供軍事支援。在以色列介入下，叙利亞局勢變得撲朔迷離。現在黎巴嫩真主黨和伊朗戰鬥在一起，而以色列和叙利亞反政府武裝戰鬥在一起，美國不斷對俄羅斯軍隊實施襲擾，而俄羅斯則支持叙利亞政府軍擴大自己的勢力範圍。



如果這種局面得不到控制，那麼，叙利亞內戰有可能會演變成為小型世界大戰。美國增加在叙利亞的軍事投入，以色列這個中東地區超級軍事強國悄然介入，讓叙利亞局勢發生逆轉。假如以色列全面投入戰鬥，那麼，俄羅斯支持的叙利亞政府軍很難取得完全勝利。如果黎巴嫩真主黨和伊朗擴大在叙利亞的軍事存在，那麼，中東地區其他國家很可能會深度介入叙利亞戰爭。在叙利亞這片土地上，各國為了爭奪自己的勢力範圍，一定會大打出手。叙利亞戰爭非但不會結束反而有擴大的危險。



短期內俄羅斯無法從叙利亞安然脫身，因為叙利亞戰爭仍在繼續。但是從長期來看，俄羅斯不可能陷入叙利亞泥潭。這是因為俄羅斯軍事實力大不如從前，俄羅斯國家實力不允許俄羅斯軍隊在叙利亞戰場上長期存在。最有可能出現的結果是，各國在叙利亞爭奪勢力範圍，勢均力敵的情況下，各方被迫坐下談判，并且瓜分叙利亞。



叙利亞政府在俄羅斯支持下幾乎就要取得內戰勝利，叙利亞領導人躊躇滿志，決定通過談判迫使叙利亞反政府軍放棄抵抗。但是現在看來，叙利亞領導人高興得太早。假如伊朗和以色列在叙利亞戰場上兵戎相見，那麼，俄羅斯即使不想深度介入，也不得不繼續強化在叙利亞的軍事存在。說到底，俄羅斯不願意放棄叙利亞的軍事基地，不願意丟掉來之不易的勝利成果。