中評社香港2月15日電／網評：2018，帶“福”回家過年



來源:東方網 作者:彭亮



2月12日，“健康春運·福滿旅途”主題公益活動在連雲港東火車站舉行，解放軍149醫院醫護人員、鐵路員工及連雲港市義工社的志願者60多人，在二樓候車室為旅客開展“送健康、送福字、送水餃”暖心公益活動，讓返鄉旅客感受了濃濃春意。（2月12日搜狐網）



春節進入了倒計時，“回家”已經啟程！家是最小國，國是千萬家。2018，重溫故鄉溫暖，帶“福”回家過年。隆冬透寒意，墨香暖人心。2月12日春運第十二天連雲港東火車站舉行了“健康春運?福滿旅途”主題公益活動，通過“送健康、送福字、送水餃”，真正讓旅客帶“福”回家過年。



紅底黑字，穩重鮮艶，“福”象徵著喜慶、吉祥和幸福，也寄托了人們對新一年的美好祝願。今年是我國進入新時代後的第一個春節,也是鐵路局實施公司制改革後的第一個春運，意義非凡而重大。為了讓民眾出行更便捷舒適順心，鐵路部門提出了“平安春運、有序春運、溫馨春運,讓旅客體驗更美好”的工作新理念,切切實實地將鐵路改革發展紅利釋放給廣大百姓，讓百姓帶“福”回家過年。



高鐵成網縮短了家的距離。2017年，中國鐵路建設完成了“四縱四橫”的高鐵網。隨著西成、蘭渝、渝貴等鐵路新線的開通運營，極大的提升了鐵路運能，讓“蜀道難”成為過去。再加上“復興號”開行範圍的進一步擴大，極大拉近了城市間的距離，縮短了旅途的時間，更提升了旅客出行的美好體驗。

