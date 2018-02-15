中評社北京2月15日電／網評：狗年旺旺 還需多學習“犬的精神”



來源:東方網 作者:殷建光



狗年春節到了，人們用狗叫聲的諧音“旺旺”來寄托對新年美好的夢想。要實現這個夢想，還需要學習狗的精神，這種精神更能讓新的一年精彩紛呈。狗年春節，我們應該贊贊狗的精神，學學狗的精神，這種精神能給我們的新的一年帶來好福氣。



學習狗堅守崗位的精神。狗對崗位的堅守精神有目共睹，他永遠是守護在門邊的那個英雄，一年四季，日日如此，月月如此，“看門狗”幾乎成了他們的代名詞。這種精神值得我們學習，如果人人具備這種始終如一的崗位堅守精神，我們的社會發展必然處處美麗，崗位精彩。其實，我們建設新時代，需要的就是這種堅守崗位精神，堅守崗位才能讓崗位工作陽光燦爛，才能讓我們的發展全程全面。堅守崗位是“旺旺”的基礎。



學習狗不怕艱苦的精神。狗不嫌家貧，這是我們經常說的一個俗語。其實，說的就是狗的不怕艱苦精神，不管你的家境如何貧窮，狗始終是不怕艱苦的，再大的苦難，他都能挺起來，狗永遠是危難之中守護在你身邊的那個朋友。我們無論做什麼事，都應該有這種不怕艱苦的精神，不怕艱苦才能苦盡甜來，害怕艱苦，只能讓苦更加痛苦。不怕艱苦是“旺旺”的關鍵。



學習狗赤膽忠心的精神。小時候，母親經常說，貓是奸臣，狗是忠臣。後來，聽到了許多“義犬”的故事，狗的赤膽忠心精神凝固在我的頭腦中，這是很值得人們學習的一種精神，人生當有赤膽忠心精神，赤膽忠心是做人的最高境界。赤膽忠心，讓人的精神昂揚，讓人的價值閃爍。赤膽忠心寫就大寫的人。赤膽忠心是“旺旺”的靈魂。

