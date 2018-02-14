蔡丁貴：民進黨若與柯文哲合作　林佳龍受害

蔡丁貴在臉書發文，他指出林佳龍是民進黨在台北市長選舉怯戰的第一個受害者。（照片：蔡丁貴臉書） 中評社台北2月14日電／美麗島電子報日前發表民調，台中選情逆轉，盧秀燕小贏民進黨籍市長林佳龍，自由台灣黨主席蔡丁貴今天在臉書發文表示，從台中市候選人民調的變化，林佳龍是民進黨在台北市長選舉怯戰的第一個受害者。



蔡丁貴指出，台中市並沒有發生什麼事足以讓林佳龍民調降低，但是民進黨在台北市要禮讓所謂的白色力量柯文哲選市長，引起全台灣民進黨支持者強烈的反彈而這個不滿情緒的外溢效果就是造成台中市林佳龍民調下降的主要原因。



蔡丁貴臉書全文如下：



一樣的民調數據，各家的解讀不同。台中市長選舉的候選人成形了，民進黨現任的林佳龍對上中國黨的盧秀燕。林佳龍的民調由領先變成落後，老包認為民進黨必須繼續與白色力量合作，才能挽回頹勢。我們要問，台中市有白色力量嗎？



如果洪慈庸算是白色力量，請問是民進黨提拔白色力量？還是白色力量提拔民進黨？再問，這段期間台中市有發生什麼事讓林佳龍民調降低嗎？沒有，台中市沒有。但是在台北市有，民進黨在台北市要禮讓所謂的白色力量柯文哲選市長，引起全台灣民進黨支持者強烈的反彈。這個不滿情緒的外溢效果就是造成台中市林佳龍民調下降的主要原因。



所以，我們的結論與老包剛好相反，民進黨不應該繼續與台北市的柯文哲合作，應該自己提出候選人參選台北市長。這樣的士氣才能挽救民進黨選情的不振與下滑。從台中市候選人民調的變化，林佳龍是民進黨在台北市長選舉怯戰的第一個受害者。