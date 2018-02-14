郁慕明：民進黨建立威權体制 民意必有反應

郁慕明表示，新的一年裡，相信民意必然會有所反應。（照片：郁慕明臉書） 中評社台北2月14日電／由退休軍人組成的反年改團體“八百壯士” 在“立法院”前埋鍋造飯今天是第359天，今天是小年夜，也是農曆年前最後一個上班日，新黨主席郁慕明特地來探望持續紮營在“立法院”前的八百壯士，郁慕明並在臉書發文表示，過去的這一年，總算讓不少人看清了現實，新的這一年裡，相信民意必然會有所反應！。



郁慕明指出，八百壯士埋鍋造飯，轉眼就要一週年了！更重要的是，他們不只爭的是退休金，更是民主法治最基本的尊嚴。最基本的法不溯及既往及信賴保護原則，通通都被民進黨用他們自己罵的多數暴力踐踏掉了！



郁慕明說，當八百壯士站出來時，很多人還覺得和自己無關，直到一樁樁敗壞體制的事蹟愈來愈多，終於愈來愈多人警覺，民進黨正在建立他的威權統治。新的這一年裡，相信民意必然會有所反應！



以下為郁慕明臉書全文：



趕在農曆年前最後一個上班日，來探望持續紮營在“立法院”前的八百壯士，給大家拜個早年！



時間過得很快，八百壯士埋鍋造飯，轉眼就要一週年了！當初吳斯懷將軍等軍中將領號召上街，很多人中傷他們是肥貓，又說高階將領不能代表普遍軍人。但其實他們從來不只是將軍，而是許多基層退役的軍人弟兄都站出來，也才能這樣一日復一日，餐風露宿撐到今天。



更重要的是，他們不只爭的是退休金，更是民主法治最基本的尊嚴。眾所皆知，財產權是人民的基本權利，政府承諾軍公教的退休金，當然也是財產的一部分，怎可隨意剝奪？最基本的法不溯及既往及信賴保護原則，通通都被民進黨用他們自己罵的多數暴力踐踏掉了！



當八百壯士站出來時，很多人還覺得和自己無關，不過是一群軍公教他們的事。直到勞工被背叛、農田水利會被“充公”、“黨產會”和“轉型正義會”比法院還大、準“監察委員”公開說要清算“打綠法官”......一樁樁敗壞體制的事蹟愈來愈多，終於愈來愈多人警覺，民進黨正在建立他的威權統治。過去的這一年，總算讓不少人看清了現實，新的這一年裡，相信民意必然會有所反應！

