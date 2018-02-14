台生返台買廉價航空機票比原價貴三倍

台生鄧運德。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月14日電（記者 張嘉文）蔡政府因M503事件擋下中國東方航空、廈門航空的兩岸春節加班機176班，造成大陸台商與台生機票上漲及返台不便，讓眾多台生回台之路備感艱辛，抱怨連連。在上海念書的黃姓男台生因為機票太貴選擇搭船回台，整整花了將近一天時間才到達，和往年搭機只要二小時的時間差很多。另一位台生鄧運德則買到了比以前貴了三倍的廉價航空機票，讓他直呼，這機票錢都可以去美國一趟了。



台灣學生聯誼總會為慰勞返台的台生，14日中午在“立法院”康園餐廳席開20桌提前圍爐，上百位台生前來參與，大家討論的話題皆是此次返台有多麼波折。



其中一位目前在上海讀書的黃姓男台生向中評社表示，這次他選擇搭船回台，因為機票太貴，之前廉航單程只要六、七百元人民幣，現在卻要四千元左右，很沒辦法接受，回來一趟的錢抵好幾趟，只好選擇搭船，但他先從上海搭火車到溫州，接著再到碼頭搭船到基隆，前後花了快一天的時間，和以前搭機只要兩小時比起來差非常多。



另一位在上海中醫藥大學就讀大四的鄧運德則秀出其買的廉航機票表示，過去廉航機票單程大約一千人民幣左右，但這次他買的廉航卻要三千七百六十五人民幣，整整貴了三倍多，重點是票價不但貴還不好買，這是他好不容易才買到的機票。



鄧運德說，台生圈中大家都在抱怨，這次的機票錢真的貴到讓學生負荷不起，很多人都選擇留在大陸過年，他本來也不想回來，是家人一再要求下才硬著頭皮買這麼貴的機票，他認為，這樣的票價都可以去美國一趟了，實在讓人很無法接受。