新能源汽車1月銷量同比增4.3倍

中評社北京2月14日電／近日，中國汽車工業協會（以下簡稱“中汽協”）發布數據顯示，2018年1月，國內汽車銷量281萬輛，同比增長11.59%。其中，新能源汽車市場迎來開門紅，共銷售3.85萬輛，同比增長4.3倍。分析人士認為，2018年將成為新能源汽車產業發展關鍵之年。



新能源汽車產銷大增



數據顯示，新能源汽車1月產銷分別為40569輛和38470輛，同比分別增長4.6倍和4.3倍。其中，純電動汽車產銷分別完成27802輛和26753輛，同比分別增長3.7倍和4.3倍；插電式混合動力汽車產銷分別完成12765輛和11717輛，同比分別增長8.4倍和4.4倍。



從新能源各車型銷售情況看，乘用車產銷同比分別增長5.0倍和4.5倍；客車產銷同比分別增長7.2倍和20倍；貨車產銷同比分別增長87%和95.2%。



業內分析人士表示，在新能源汽車補貼政策尚未落地的情況下，產銷數據保持同比高增長，反映了行業發展邏輯正在變化，企業的技術進步從政府引導走向主動改變。



小排量車銷量走低



1月汽車整體產銷量同比呈現兩位數增長，多數車型產銷水平均高於上年同期。汽車產銷分別完成268.8萬輛和280.9萬輛，產銷量環比分別下降11.6%和8.2%，同比分別增長13.6%和11.6%。



值得注意的是，受購置稅優惠政策到期影響，1.6L及以下乘用車市場占有率低於上年。1月，1.6L及以下乘用車銷售169.6萬輛，同比下降7.1%，占乘用車銷量比重為69.1%，同比下降1個百分點。1.6L及以下中國品牌乘用車銷售86.4萬輛，同比增長8.2%。



（來源：羊城晚報）