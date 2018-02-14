台生盼調降機票 海基會：不能代為協調降價

台生今天到“交通部”陳情，要求蔡政府補償返台機票的價差。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北2月14日電（記者 倪鴻祥）海基會今天傍晚書面說明，台灣學生聯誼總會會長邱榮利等人下午在“總統府”遞交陳情書，希望台灣的航空公司調降機票在人民幣2500元左右，海基會願意轉達意見，但不能代為協調票價。



海基會表示，邱榮利等人今天下午分別赴“交通部”抗議，去“總統府”陳情時，海基會人員出席在協調會上聆聽訴求。



海基會指出，邱榮利等人希望，海基會能協調台灣的航空公司，把機票降為2500人民幣左右，海基會願意轉達台生團體希望降價的意見，唯台灣的航空並沒有跟隨其他航空公司哄抬票價，實在沒有立場也無法代為協調票價。



海基會強調，海基會非常願意主動與邱榮利所指未買到機票準備留在大陸過年的30餘位台生聯繫並提供協助；不過，該會仍舊不願意提供名單。海基會也邀請台生一起呼籲反對任何哄抬機票價格的情事，也尚未獲得正面回應。



至於台生團體希望海基會幫忙支付機票差價，海基會指出，可以協助台生購得機票，貼補差價部分既無前例，也與經費支出相關規定不符。



海基會表示，大陸各級學校早於一月中休放寒假，多數學生月前皆已返台過年，但慎重起見，海基會仍主動表示聯繫、協助聯誼會所稱尚未返台的台生。