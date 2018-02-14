英拉申請見安倍　或於月底召開新聞發布會

中評社北京2月14日電／泰國前總理英拉流亡海外數月，近日被曝身處日本，有消息稱英拉一直在申請會見日本首相安倍晉三，並計劃於2月底或3月初召開新聞發布會。



據泰國《民族報》報道，泰國國會議員頌猜·薩萬卡倫（Somchai Sawangkarn）表示，一位日本外交人士向他透露，前總理英拉一直在試圖會見日本首相安倍晉三。消息人士稱，在逃的泰國前總理英拉除了一直在嘗試會見日本首相安倍之外，也在尋求與日本資深商業和政治人士見面，並計劃在2月底或3月初召開新聞發布會。



外媒12日爆料稱，泰國前兩屆總理他信和英拉兄妹身處日本。由於英拉的泰國護照已經被泰當局吊銷，泰媒猜測，英拉可能獲得了旅遊簽證，並使用柬埔寨或黑山護照。頌猜說，除非泰國當局正式要求東京採取行動，否則日本方面不會採取任何行動。



頌猜表示，儘管英拉的具體下落目前尚未知，但“英拉似乎在試圖借國際輿論向泰政府施壓，並促使泰國國內對政府產生批評之聲，使政府的支持率下降”。頌猜呼籲有關部門向公眾提供關於英拉蹤跡的最新消息。



關於英拉的引渡問題，泰國總理巴育13日表示，外界對於泰國政府引渡英拉的問題存在誤解。巴育表示，已於周一（12日）會見了各國外交人員，並聲明，在泰國要求處理“流亡海外的不法人員”時，希望各國給予合作。他還表示，已經安排負責協調國家事務的機構處理相關事宜。“然而，這將最終取決於各國的決定。外國告知我們英拉和他信的下落，但當我們申請引渡時，這些國家卻保持沉默。”巴育並沒有具體指出這些國家的名字。



泰國前總理英拉自2017年8月出逃後，先後被曝出經柬埔寨、新加坡乘飛機抵達阿聯酋杜拜，2018年1月媒體和網友拍到英拉在倫敦和牛津現身的照片，1月9日泰國官方首次證實英拉身處英國。日本媒體12日報道稱，泰國前兩屆總理他信和英拉兄妹身處日本，泰國副總理巴逸表示，已命令泰國駐日大使館等相關機構採取必要的措施。



（來源：海外網）

