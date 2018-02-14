美用針灸緩解濫用止痛藥現象

中評社北京2月14日電／美國軍隊時報網站2月10日發表了妮科爾·鮑克的題為《戰場針灸？軍隊正用針灸來對付軍隊之痛》的報道。



美國軍隊引進古老的全套針灸療法以對付軍隊中濫用止痛劑現象。



這種療法最早出現在古代中國，它能緩解急慢性疼痛，而又不會有成癮的風險，使用上沒有任何限制。



軍隊中常用的一種療法被稱為“戰場針灸”，因為它操作簡單，便於攜帶，這種療法是由美國空軍針灸和整合醫學中心的負責人理查德·涅姆措醫生在2001年開發的。有了這種療法，軍人們就可以不受影響地繼續工作和生活。



“他們不需要等數小時以使藥物發揮最大作用，也不需要忍受困倦或者過敏等止疼藥的普遍副作用，”最近在卡塔爾執行任務時引進“戰場針灸”療法的空軍上校琳達·武說，“軍人們因此可以在執行任務能力幾乎不受影響的情況下重返戰場。”



武說，與服用止痛片不同，用“戰場針灸”療法的軍人仍然可以開戰機。而她現在面臨的一個困難是部隊缺少接受過“戰場針灸”療法培訓的醫生。



“這需要在派駐前進行培訓，或者在派駐地有經過培訓的指導老師可以教授操作手法，”武說。不過一旦學會之後，這種療法操作起來很簡單。



“戰場針灸”療法（包括將一根小針插入耳朵）能對神經系統和腦部扣帶回（也就是大腦中處理痛感的區域）發揮“關鍵作用”，涅姆措說。



“將針插入耳朵似乎能干擾這種處理過程，”涅姆措說，主要是能防止疼痛出現。



涅姆措說，大多數尋求“戰場針灸”療法的病人都已經接受過傳統西方療法，但都效果不佳。而經過“戰場針灸”療法，許多病人的症狀都能立即得到緩解。



在經過身體檢查後，病人就可以接受“戰場針灸”療法，並且可以自己決定進行多長時間的治療。通常情況下不需要太頻繁的治療。治療一次就可以起效好幾天，而且不像口服藥，病人不會產生依賴性，或者需要更頻繁的治療。



涅姆措希望今後“戰場針灸”療法能夠取代止痛劑的使用，或者至少減少止痛劑的使用量。



針灸和整合醫學中心的斯蒂芬·伯恩斯說：“有些病人要服用10種、15種甚至20種藥物。有肌肉鬆弛劑，有止痛劑，有安眠藥，還有抗焦慮藥等等。”



伯恩斯說，在去除疼痛後，病人就可以去解決相關的健康問題。“如果我們能減少他們的止痛用藥，他們白天的活動就能越來越少受限制。”



（來源：參考消息）

