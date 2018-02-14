國網改革：新電改超700億紅利釋放

中評社北京2月14日電／營業收入23237億元，同比增長10.9%；實現利潤910億元，同比增加44億元，蟬聯《財富》世界500強第二位、中國500強最具價值品牌第一名；風電、太陽能發電棄電量、棄電率實現“雙降”；向用戶“讓利”超700億元；境外資產600億美元，所有項目運營穩健，全部盈利……



作為全球最大的公用事業企業，2017年國家電網公司（下稱“國網公司”）交出一份亮眼的成績單。而新的一年，各項改革將持續向縱深推進，國網公司將積極參與增量配電項目試點，實現試點項目地級以上城市全覆蓋，並研究推進抽水蓄能、新興業務領域混合所有制改革。同時，將加大“一帶一路”國家市場開拓，深化國際產能合作，實現全價值鏈、全產業鏈走出去。



新能源棄電量、棄電率雙降



“2017年這個電整得挺好，尤其是在農灌時，電不但夠用，還特別有勁，抽上來的水可猛了。農灌再也沒有發過愁，就為這，我必須給國網公司點個贊！”



說這話的，是內蒙古自治區通遼市開魯縣四合福村的農民師國明。在他看來，這背後的原因，除了農網升級改造和全能供電所建設，還有國網蒙東電力搞的新招，即用光伏發電解決農業灌溉問題。



據了解，近年來光伏發電產業的高速發展，加之通遼地區風電裝機占比高，地區消納能力不足、外送空間不斷縮減等多方面因素，地區光伏發電限發已呈抬頭趨勢。而農業灌溉卻面臨著“電不夠用”的問題，將兩者結合起來，農灌限電和棄光問題都得到了緩解。



這只是國網公司促進新能源消納工作的一個縮影。數據顯示，截至2017年底，其經營區風電、太陽能發電合計裝機2.4億千瓦、同比增長33%，占電力總裝機的比例達17.7%、同比上升3.3個百分點。風電、太陽能發電量3333億千瓦時、同比增長39.8%，占總發電量的比例達6.8%、同比上升1.7個百分點。2017年，國家電網公司經營區風電、太陽能發電棄電量、棄電率實現“雙降”，其中，棄風棄光電量下降11%、棄風棄光率降低5.3個百分點。



國網公司體制改革辦公室副主任魏玢表示，2018年將建成投運准東－皖南等特高壓工程，採取有效措施提升哈密－鄭州、酒泉－湖南、扎魯特－青州等特高壓直流輸送能力，實施一批省內送出受阻斷面改造工程，進一步提高新能源輸送能力。同時，推動進一步降低火電年度計劃電量、加快火電機組靈活性改造，為新能源消納爭取更大的空間。此外，積極推動全國統一電力市場建設，通過市場手段打破省間市場壁壘，持續擴大新能源跨省跨區交易規模。



新電改超700億紅利釋放



2017年是電力體制改革政策落地實施的重要一年。作為國內最大的電網企業，國網公司經營範圍內，除西藏外的省級電網輸配電價已全部批覆，初步建立科學的省級電網輸配電價形成機制，為有序放開發用電競爭性環節價格，加快電力市場建設奠定了堅實基礎。



“輸配電價改革取得了階段性成果，有效釋放了改革紅利。”魏玢說，通過輸配電價改革、取消城市公用事業附加費、電鐵還貸電價等措施，國網公司2017年共降低客戶電費支出737億元，有效降低實體經濟用能成本。



在此基礎上，電力交易市場化也有所進展。據了解，2017年，國網公司經營範圍內，27家省級電力交易中心全部實現公司化相對獨立運作，兩級交易平台實現定期開市、協調運營，交易品種持續創新。發起成立全國電力交易機構聯盟，搭建全國交易機構交流合作、信息共享的重要平台，18個省完成市場管理委員會組建或方案批覆。2017年市場交易電量1.2萬億千瓦時，同比增長50%，占售電量的31.2%。



電改的另一大亮點是增量配電改革。據《經濟參考報》記者了解，截至目前，國家發改委、國家能源局批覆了兩批共194家增量配電業務改革試點。



魏玢表示，國網公司經營範圍內已批覆試點項目150個，覆蓋109個地市。截至2017年底，第一批試點項目中，已與相關方簽訂合作協議的項目37個，引入民營資本36家。河北曹妃甸、福建寧德、江蘇揚中、河北滄州臨港等10個項目已經註冊成立混合所有制公司並啟動運營。



電改也在倒逼企業推進內部治理結構改革，“瘦身健體”，優化經營。最新數據顯示，2017年國網公司總部和144家子企業公司制改制全面完成，全部二級單位實現黨委書記、董事長“一肩挑”；減少各級存量法人661戶；完成218家縣公司“子改分”，電網業務基本實現兩級法人、三級管理。



魏玢認為，這有利於不斷提高企業的運行效率和質量，“減少法人層級，可以使得集團總體的戰略能夠真正貫徹落實到底層企業中去，是加強管控、加強風險管理的一個重要手段。”



2018年是電力體制改革與國資國企改革持續向縱深推進的重要一年。魏玢透露，將配合國家發改委完成跨省跨區電網輸電價格核定工作，實現輸配電價改革對公司各層級電網資產的全覆蓋。同時，按照“統一市場、兩級運作”模式，推進全國統一電力市場建設，推動建立規範的省級中長期交易機制，配合做好現貨市場建設試點，實現與省間、中長期交易有效銜接，有效破除省間壁壘。創新交易品種，擴大交易規模，力爭市場交易電量1.4萬億千瓦時。此外，主動服務、積極參與增量配電項目試點，實現試點項目地級以上城市全覆蓋。研究推進抽水蓄能、新興業務領域混合所有制改革。



加大“一帶一路”國家市場開拓



國網公司的境外投資也取得新突破。2017年，其收購了巴西最大配電和新能源企業CPFL公司54.64%股份，在巴西市場實現輸電、配電、新能源、售電業務領域的全覆蓋；完成希臘國家電網公司24%股權交割，進一步擴大在歐洲能源領域的影響，推動優勢技術、裝備和產能走出去。



數據顯示，目前國網公司已投資運營菲律賓、巴西、葡萄牙、澳大利亞、意大利、希臘等7個國家和地區的骨幹能源網，境外投資195億美元，境外資產600億美元，同比增幅高達50%，所有項目運營穩健，全部盈利。



“公司實現了發展空間由本土到全球的轉變，走出了一條依托主業、經營穩健、風險可控的國際化發展道路。”國網公司董事長舒印彪認為，對外投資、輸出優質產能，不要以完成一兩個工程而沾沾自喜，要站在全局的角度，考慮對全產業鏈的帶動作用。



據統計，國網公司承接的埃塞俄比亞、波蘭、緬甸、老撾等“一帶一路”沿線國家項目，帶動中國電工裝備出口到83個國家和地區，出口合同總金額超過400億美元。



魏玢透露，2018年國網公司將積極與沿線國家開展規劃合作，推動和培育重大電力基礎設施項目。積極開展第三方合作，加強與金融機構合作，提升市場競爭力。同時，積極參與中巴、中蒙俄、孟中印緬、新亞歐大陸橋等“一帶一路”經濟走廊下的能源電力合作，推進與周邊國家電網互聯互通，推動和參與跨國跨洲聯網項目。此外，建設一批具有國際影響力的標誌性工程，帶動國內優勢產能“走出去”，確保巴西、巴基斯坦、埃及、埃塞俄比亞等國家的骨幹電網工程保質保期建成投運。



更值得關注的是標準的“走出去”。舒印彪連續兩屆擔任國際電工委員會（IEC）副主席，發起成立5個新技術委員會，推動“一帶一路”沿線國家標準聯通、對接互認與合作。2017年國網公司在國際電工委員會（IEC）、電氣和電子工程師協會（IEEE）主導新立項11項國際標準；已累計主導編制IEC和IEEE國際標準47項。



（來源：經濟參考報）

