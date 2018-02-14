中宣部：堅決擁護黨中央對魯煒處理決定

中評社北京2月14日電／2月13日，中央宣傳部召開專題會議，傳達學習黨中央關於給予魯煒開除黨籍、開除公職處分的決定。一致認為，黨中央決定充分體現了以習近平同志為核心的黨中央堅持黨要管黨、全面從嚴治黨的鮮明立場，充分體現了我們黨深入推進黨風廉政建設和反腐敗鬥爭的堅強意志。一致表示，堅決擁護黨中央決定，堅決維護習近平總書記在黨中央和全黨的核心地位，堅決維護黨中央權威和集中統一領導，在政治立場、政治方向、政治原則、政治道路上同以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。



會議認為，魯煒嚴重背離黨性原則，對黨毫無忠誠，對政治紀律和政治規矩、中央八項規定精神、組織紀律、廉潔紀律、群眾紀律、工作紀律、生活紀律樣樣違反，道德品質惡劣，以網謀私、挾網自大，是典型的“兩面人”。這樣的毒瘤必須割除、影響必須肅清。一致表示，要切實增強政治意識、大局意識、核心意識、看齊意識，堅定政治立場、明辨大是大非，深刻反思、吸取教訓，旗幟鮮明與魯煒劃清界限，堅決全面徹底肅清魯煒的惡劣影響。



會議強調，要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神，堅決維護習近平總書記的核心地位，堅決維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導。要深入學習貫徹黨的十九大關於加強黨的建設的戰略部署，切實加強中央宣傳部黨的建設和全面從嚴治黨各項工作，堅決落實全面從嚴治黨主體責任。要以魯煒為反面教材，在全體黨員幹部中開展警示教育，引導黨員幹部引以為戒，築牢思想防線，遵紀守法，守住底線。要堅持對腐敗“零容忍”，堅決查處違紀違法行為，持之以恒抓好中央八項規定精神和實施細則貫徹落實，使全面從嚴治黨常態化。要堅決貫徹習近平總書記關於宣傳思想文化工作的一系列重要指示精神，全面落實黨中央有關決策部署，振奮精神，凝聚力量，同心協力開創新時代宣傳思想文化工作新局面。



中央網信辦堅決擁護中央對魯煒嚴重違紀給予開除黨籍和公職的決定堅決清除魯煒對網信事業造成的惡劣影響。



（來源：新華網）