“超級細菌”已可“抵禦”酒精

中評社香港2月14日電／在人類對抗病菌的鬥爭中，道高一尺、魔高一丈的情形反覆出現。一項新研究顯示，一種常見的“超級細菌”已進化出了對酒精等醇類消毒劑的耐受力，殺死這種細菌正變得越來越困難。



新華社消息，超級細菌是指那些對多種抗生素具有耐藥性的細菌，如耐甲氧西林金黃色葡萄球菌、耐萬古黴素腸球菌、耐萬古黴素葡萄球菌等。



為抑制超級細菌傳播，一些國家的醫院近年來廣泛使用醇類消毒劑，用於醫護人員清潔雙手等。這類產品有效成分為乙醇或異丙醇，可溶解細菌細胞壁中的脂類，破壞細菌結構，起到迅速殺菌的作用。



澳大利亞墨爾本大學等機構研究人員最近在生物學預印本網站bioRxiv發表文章說，他們發現，採用醇基洗手液以來，澳醫院中的耐甲氧西林金黃色葡萄球菌的感染率明顯下降，但耐萬古黴素腸球菌的感染率不降反升。



為檢驗耐萬古黴素腸球菌對醇類消毒劑的耐受力，研究人員用不同時期的菌株進行了實驗。他們分別將1998年和2012年的菌株塗在鼠籠上，用濃度70%的異丙醇進行清潔，隨後把實驗鼠放進籠子，觀察感染情況。結果顯示，與1998年菌株相比，消毒劑對2012年菌株的殺滅能力要低35%。



研究人員還分析了1998年到2015年間從墨爾本多家醫院提取的139份耐萬古黴素腸球菌樣本，發現新菌株對異丙醇的耐受力大大高於舊菌株。新菌株中一些與碳水化合物攝取和代謝相關的基因發生了變異，使細菌能夠耐受異丙醇。



研究人員認為，腸球菌原本就較易適應惡劣環境，例如消化道中酸性較強的區域，這可能是其率先進化出耐受力的原因。



這一發現意味著，需要開發更有效的新方法來應對醫院中的超級細菌問題。研究人員說，對醇類消毒劑使用不當可能給細菌創造了產生耐受力的機會，比如醫護人員有時忘記洗手，或者使用濃度不足的消毒劑，超級細菌就容易幸存下來，進化出適應新環境的能力。