中共中央國務院春節團拜會　習近平發表講話

中評社北京2月14日電／中共中央、國務院14日上午在人民大會堂舉行2018年春節團拜會。中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平發表重要講話，代表黨中央、國務院，向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年。



黨和國家領導人李克強、張德江、俞正聲、張高麗、栗戰書、汪洋、王滬寧、趙樂際、韓正等出席團拜會，李克強主持。



央視消息，人民大會堂宴會廳燈火輝煌、暖意融融，各界人士2000多人歡聚一堂、共迎新春，歡聲笑語間洋溢著喜慶祥和的節日氣氛。



上午10時，在歡快的樂曲聲中，習近平等黨和國家領導人步入大廳，全場響起熱烈掌聲。



習近平在講話中指出，時間是最客觀的見證者。過去的一年，全黨全軍全國各族人民團結一心、銳意進取，推動中國特色社會主義各項事業取得新的重大成就。我國經濟發展獨領風騷，深化改革多點突破，依法治國深入實施，人民生活繼續改善，脫貧攻堅有力推進，國防和軍隊建設開創新局，全方位外交成果豐碩，從嚴治黨全面推進。特別是我們召開了黨的十九大，全面總結了黨的十八大以來黨和國家各項事業取得的成就和經驗，指明了新時代中國特色社會主義發展方向，擘畫了到本世紀中葉我國發展的宏偉藍圖，開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程。



習近平強調，這些成績，同黨和人民長期奮鬥的成就一起，像涓涓細流匯成江海，推動“中國號”巨輪駛入新的水域。近代以後久經磨難的中華民族，在百折不撓的奮鬥中迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。中國的偉大發展成就是中國人民用自己的雙手創造的，是一代又一代中國人接力奮鬥創造的。讓我們向所有為偉大祖國發展進步、為中華民族獨立強盛作出貢獻的老英雄、老模範、老戰士、老同志、老前輩致以最崇高的敬意。



習近平指出，春節是新的開始，預示著新的希望。2018年是全面貫徹中共十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵之年，也是改革開放40周年。面對波譎雲詭的國際形勢、艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，全黨全軍全國各族人民要緊密團結在黨中央周圍，全面貫徹黨的十九大精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅持穩中求進工作總基調，以真抓的實勁、敢抓的狠勁、善抓的巧勁、常抓的韌勁，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，一步一個腳印把既定的行動綱領、戰略決策、工作部署變為現實，繼續朝著我們確立的偉大目標奮勇前進。



習近平強調，團聚最喜悅，團圓最幸福，團結最有力。春節是萬家團圓的日子。中華民族歷來重視家庭，家和萬事興。國家富強，民族復興，最終要體現在千千萬萬個家庭都幸福美滿上，體現在億萬人民生活不斷改善上。千家萬戶都好，國家才能好，民族才能好。我們要積極培育和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華民族傳統美德，把愛家和愛國統一起來，把實現個人夢、家庭夢融入國家夢、民族夢之中，用我們4億多家庭、13億多人民的智慧和力量，匯聚起奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興中國夢的磅礴力量。



習近平指出，只有奮鬥的人生才稱得上幸福的人生。奮鬥是艱辛的，艱難困苦、玉汝於成，沒有艱辛就不是真正的奮鬥，我們要勇於在艱苦奮鬥中淨化靈魂、磨礪意志、堅定信念。奮鬥是長期的，前人栽樹、後人乘涼，偉大事業需要幾代人、十幾代人、幾十代人持續奮鬥。奮鬥是曲折的，“為有犧牲多壯志，敢教日月換新天”，要奮鬥就會有犧牲，我們要始終發揚大無畏精神和無私奉獻精神。奮鬥者是精神最為富足的人，也是最懂得幸福、最享受幸福的人。



習近平強調，新時代是奮鬥者的時代。我們要堅持把人民對美好生活的向往作為我們的奮鬥目標，始終為人民不懈奮鬥、同人民一起奮鬥，切實把奮鬥精神貫徹到進行偉大鬥爭、建設偉大工程、推進偉大事業、實現偉大夢想全過程，形成競相奮鬥、團結奮鬥的生動局面。



習近平指出，改革開放40年來，我們以敢闖敢幹的勇氣和自我革新的擔當，闖出了一條新路、好路，實現了從“趕上時代”到“引領時代”的偉大跨越。今天，我們要不忘初心、牢記使命，繼續以逢山開路、遇水架橋的開拓精神，開新局於偉大的社會革命，強體魄於偉大的自我革命，在我們廣袤的國土上繼續書寫13億多中國人民偉大奮鬥的歷史新篇章！（講話全文另發）



團拜會上，習近平等黨和國家領導人來到大家中間，同大家親切握手，互致問候、祝福新春。文藝工作者表演了精彩的節目。



中共中央、全國人大常委會、國務院、最高人民法院、最高人民檢察院、全國政協、中央軍委領導同志和老同志出席團拜會。



參加團拜會的還有中央黨政軍群各部門及北京市負責同志，各民主黨派中央、全國工商聯負責人和無黨派人士代表，離退休老同志代表，著名專家學者及首都各界人士代表。