習近平在2018年春節團拜會上的講話

中評社北京2月14日電／在2018年春節團拜會上的講話



（2018年2月14日）



習近平



同志們，朋友們：



“陽和啟蟄，品物皆春。”立春剛過，春節將臨。在中華民族最重要的傳統節日春節到來之際，我們在這裡歡聚一堂、辭舊迎新，感到格外高興。



首先，我代表黨中央和國務院，向大家致以節日的美好祝福！向全國各族人民，向香港特別行政區同胞、澳門特別行政區同胞、台灣同胞和海外僑胞拜年！祝大家新春吉祥！



時間是最客觀的見證者。過去的一年，全黨全軍全國各族人民團結一心、銳意進取，推動中國特色社會主義各項事業取得新的重大成就。我國經濟發展獨領風騷，深化改革多點突破，依法治國深入實施，人民生活繼續改善，脫貧攻堅有力推進，國防和軍隊建設開創新局，全方位外交成果豐碩，從嚴治黨全面推進。特別是我們召開了黨的十九大，全面總結了黨的十八大以來黨和國家各項事業取得的成就和經驗，指明了新時代中國特色社會主義發展方向，擘畫了到本世紀中葉我國發展的宏偉藍圖，開啟了全面建設社會主義現代化國家新征程。



這些成績，同黨和人民長期奮鬥的成就一起，像涓涓細流匯成江海，推動“中國號”巨輪駛入新的水域。近代以後久經磨難的中華民族，在百折不撓的奮鬥中迎來了從站起來、富起來到強起來的偉大飛躍。中國的偉大發展成就是中國人民用自己的雙手創造的，是一代又一代中國人接力奮鬥創造的。讓我們向所有為偉大祖國發展進步、為中華民族獨立強盛作出貢獻的老英雄、老模範、老戰士、老同志、老前輩致以最崇高的敬意！



同志們、朋友們！



在中華文化中，狗是人的忠誠夥伴，是忠義和平安的象徵，中國人常常稱它們為金犬、玉犬、瑞犬、義犬。金雞報曉，瑞犬送春，我們祖國的前景一定會一年更比一年好。



春節是新的開始，預示著新的希望。2018年是全面貫徹中共十九大精神的開局之年，是決勝全面建成小康社會、實施“十三五”規劃承上啟下的關鍵之年，也是改革開放40周年。面對波譎雲詭的國際形勢、艱巨繁重的國內改革發展穩定任務，全黨全軍全國各族人民要緊密團結在黨中央周圍，全面貫徹黨的十九大精神，堅持以馬克思列寧主義、毛澤東思想、鄧小平理論、“三個代表”重要思想、科學發展觀、新時代中國特色社會主義思想為指導，增強“四個意識”，堅定“四個自信”，堅持穩中求進工作總基調，以真抓的實勁、敢抓的狠勁、善抓的巧勁、常抓的韌勁，統籌推進“五位一體”總體布局，協調推進“四個全面”戰略布局，一步一個腳印把既定的行動綱領、戰略決策、工作部署變為現實，繼續朝著我們確立的偉大目標奮勇前進



同志們、朋友們！



團聚最喜悅，團圓最幸福，團結最有力。春節是萬家團圓的日子。中華民族歷來重視家庭，正所謂“天下之本在國，國之本在家”，家和萬事興。國家富強，民族復興，最終要體現在千千萬萬個家庭都幸福美滿上，體現在億萬人民生活不斷改善上。千家萬戶都好，國家才能好，民族才能好。我們要積極培育和踐行社會主義核心價值觀，弘揚中華民族傳統美德，把愛家和愛國統一起來，把實現個人夢、家庭夢融入國家夢、民族夢之中，用我們4億多家庭、13億多人民的智慧和力量，匯聚起奪取新時代中國特色社會主義偉大勝利、實現中華民族偉大復興中國夢的磅礴力量。



同志們、朋友們！



我在今年的新年賀詞中說過，幸福都是奮鬥出來的。今天，我還要說，奮鬥本身就是一種幸福。只有奮鬥的人生才稱得上幸福的人生。奮鬥是艱辛的，艱難困苦、玉汝於成，沒有艱辛就不是真正的奮鬥，我們要勇於在艱苦奮鬥中淨化靈魂、磨礪意志、堅定信念。奮鬥是長期的，前人栽樹、後人乘涼，偉大事業需要幾代人、十幾代人、幾十代人持續奮鬥。奮鬥是曲折的，“為有犧牲多壯志，敢教日月換新天”，要奮鬥就會有犧牲，我們要始終發揚大無畏精神和無私奉獻精神。奮鬥者是精神最為富足的人，也是最懂得幸福、最享受幸福的人。正如馬克思所講：“歷史承認那些為共同目標勞動因而自己變得高尚的人是偉大人物；經驗讚美那些為大多數人帶來幸福的人是最幸福的人”。



新時代是奮鬥者的時代。我們要堅持把人民對美好生活的向往作為我們的奮鬥目標，始終為人民不懈奮鬥、同人民一起奮鬥，切實把奮鬥精神貫徹到進行偉大鬥爭、建設偉大工程、推進偉大事業、實現偉大夢想全過程，形成競相奮鬥、團結奮鬥的生動局面。



同志們、朋友們！



“芳林新葉催陳葉，流水前波讓後波。”改革開放40年來，我們以敢闖敢幹的勇氣和自我革新的擔當，闖出了一條新路、好路，實現了從“趕上時代”到“引領時代”的偉大跨越。今天，我們要不忘初心、牢記使命，繼續以逢山開路、遇水架橋的開拓精神，開新局於偉大的社會革命，強體魄於偉大的自我革命，在我們廣袤的國土上繼續書寫13億多中國人民偉大奮鬥的歷史新篇章！



最後，祝大家身體健康、新春吉祥、萬事如意、闔家幸福！



謝謝大家。