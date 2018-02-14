日高中教改方案也寫入釣魚島為“固有領土”

中評社香港2月14日電／此次的日本高中“學習指導要領”修正案重視“充實關於我國領土等國土的指導”，對於與韓國及中國圍繞主權意見相左的獨島和釣魚島（日稱竹島和尖閣諸島），首次在地理歷史科目中明確寫入了“固有領土”，並在公民科目中也有涉及。現行指導要領因顧及日韓關係等，僅寫進了“應提及圍繞日本領土等的問題”，並未明示上述地區。



共同社消息，明確寫入“竹島、尖閣”是繼去年修改的小學初中指導要領之後，文部科學省相關負責人就寫入具有法律約束力的指導要領的目的說明稱，是“考慮到與至初中為止的教育的連貫性”。



修正案規定，“地理綜合”科目將獨島和釣魚島記為固有領土；關於“歷史綜合”科目，在近現代史中寫入“應提及竹島和尖閣諸島的編入（領土）過程”；在公民領域新設的“公共”科目中，要求講解日本一直努力和平解決獨島問題，以及釣魚島不存在主權問題。



對領土教育的重視強烈反映出安倍政府的意向。2014年1月時任文科相下村博文決定修改作為教科書制訂方針的指導要領解說書，以先於修改指導要領的形式將獨島和釣魚島進了解說書。因此，近年來地理歷史及公民的教科書中寫入獨島和釣魚島的趨勢已然形成。



另一方面，關於在教育第一線長年提及的南千島群島（日稱北方四島），也從此次修正案起明確寫入。文科省說明稱：“此前的高中指導要領，由於和義務教育的小學初中相比，提出教育課程框架的內容較多，因此沒有寫入具體地名。”