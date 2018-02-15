台灣孫文研究學者談蔡英文的台灣價值。（中評社） 中評社台北2月15日電（記者 張嘉文）何謂蔡英文所說的“台灣價值”？孫文社團聯合會於歲末之際舉辦“檢視蔡英文台灣價值座談會”，邀請多名學者出席與談。孫文學校總校長、台大教授張亞中表示，民進黨政府的作為，在政治上不過就是要去中國化、走分離主義路線。而為達此目的，不惜以文化“台獨”為核心、以鬥爭清算來裂解對手為手段，以製造社會對立來醜化對手為方法。蔡英文所謂的“台灣價值”，是為這個政治目的而服務的價值。



座談會主持人為孫文學校總校長、台大教授張亞中，出席與談者有台灣競爭力論壇學會理事長龐建國、泛藍聯盟總召林忠山、孫文學會理事長、元培醫科大教授匡思聖、中華藝遊學會會長吳國勝、金門大學國際暨大陸事務學系主任馬祥祐、金門大學通識教育中心副教授劉燈鐘、電子科技大學中山學院教授周靜芝等人。



張亞中表示，蔡英文最近提到“台灣價值”，但是她並沒有明確指出甚麼是真正的台灣價值。說穿了，民進黨政府的作為，在政治上不過就是要去中國化、走分離主義路線。而為達此目的，不惜以文化“台獨”為核心、以鬥爭清算來裂解對手為手段，以製造社會對立來醜化對手為方法。蔡英文所謂的“台灣價值”，是為這個政治目的而服務的價值。但是絕大多數的民進黨人都知道他們的分離主義政治路線不可能成功，因此，利用執政機會不斷擴權，並加大汲取政府與民間資源，成為他們必要的選擇。鬥爭、無恥、貪婪、去中國化，成為他們目前“台灣價值”的寫照。民進黨政府的所作所為，早已摧毀了台灣的良善價值。



龐建國指出，蔡英文的“台灣價值”說，是在質問柯文哲還是不是民進黨的盟友時提出來的。蔡英文說民進黨基層對柯文哲有疑慮，主要就是民進黨不爽柯文哲曾經公開表態，直言在當今世界上並沒有人認為有兩個中國，所以“一個中國”並不是問題；以及台海之間是“兩岸一家親”的關係。柯文哲的說法明顯地背離了“台獨”立場，可是，蔡英文又不敢把“台獨”兩個字公然說出口，所以，當被問到什麼是“台灣價值”的時候，她就來個實問虛答，要聰明人的柯文哲自己去體會，玩起“你知道的”小把戲。只是，蔡英文的聲勢已經嚴重下挫，講話越來越沒有份量，所以，柯文哲可以輕輕鬆鬆地反問蔡英文，她的“台灣價值”究竟是什麼﹖而蔡英文至今也不敢說清楚、講明白。



林忠山發言時說，行為是思想的外顯表徵，也就是說思想是居內來主導其外在行為的運作。但因蔡英文每常言行不一，表裡不一，虛實不一，及前後不一，這“四不一”，幾無誠信可言，其詐欺百姓已然成性。因此，對蔡英文的台灣價值的認知，與其從她的演講、致詞或書面資料來理解，不如從其實際的治理行為及結果來判斷，才是正途。這一年半的治理行為及結果，蔡英文最為顯著的是搞文化“台獨”、媚日尊日、清算鬥爭並弱化消滅國民黨、搞綠色恐怖、惡化兩岸關係、搞選舉獨裁，以及搞世代間、職業間、區域間、性別間之對立。因此蔡英文的台灣價值，就是“台獨”價值”、“媚日價值”、“對立價值”、“威權價值”及“仇中價值”。但這五大價值，幾乎和台灣的開墾、成長與發展經驗完全是背道而馳的，故總而言之，蔡英文的台灣經驗就是“瘋癲”又“錯亂”的價值，真令台灣子民汗顏蒙羞，真該除之後快。

