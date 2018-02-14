安倍對文在寅訪朝持謹慎態度　主張朝鮮無核化

中評社香港2月14日電／日本首相安倍晉三14日在眾院預算委員會會議上提出了對韓國總統文在寅訪問朝鮮的謹慎看法。他談到韓國首腦以往的訪朝也未能阻止朝鮮的核與導彈開發，表示“為了對話而對話沒有意義。有必要使其承諾以可核查且不可逆的形式棄核，並採取具體行動，我們的目的是無核化”。



共同社報道，鑑於朝鮮勞動黨委員長金正恩的胞妹、勞動黨中央委員會第一副部長金與正邀請文在寅訪朝，安倍上述言論表達了相較韓朝對話，應以日美韓戰略共享為優先的立場。



安倍指出，2000年和2007年韓國的金大中與盧武鉉分別作為總統訪朝後，朝鮮仍繼續開發核與導彈。對於此次的韓朝首腦級會談，安倍分析稱“朝鮮開展微笑外交的背後有國際社會加強施壓的作用”。他指出，為了促使朝鮮改變政策，有必要最大限度施壓。



安倍還認為朝鮮已部署數百枚射程幾乎覆蓋日本全境的中程彈道導彈“蘆洞”。關於是否能搭載核武器，他表示“無法確切回答”。



安倍重申了朝鮮是成功進行核試驗的“擁核國”這一見解。不過對於其洲際彈道導彈（ICBM）能否搭載核彈頭，他表示“呈現各種疑問”。



就俄羅斯總統普京對於將北方四島交給日本的情況下美軍部署的可能性表示關切一事，安倍稱“完全不是美軍隨心所欲地在哪都能設置（基地），需要有日本的同意”。安倍還對預定於5月的訪俄及首腦會談表達積極態度。