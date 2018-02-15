快評：柯文哲力壓藍綠　國民黨去哪找“奇兵”

中評社快評／民進黨親英系最新公布的台北市長選舉民調，若民進黨、國民黨、柯文哲三足鼎立，民進黨提名姚文智、國民黨提名丁守中、則支持度分別為：姚文智16.1%、丁守中26.6%、柯文哲44.2%，柯文哲還是最高。



有人質疑該民調的真實性，不過，柯文哲力壓藍綠，選情看好、暫時領先的形勢，卻是很普遍的看法。這一方面反映柯文哲實力超班，另方面說明國民黨仍然站不起來，選情低迷，的確急需“奇兵”救急，然而國民黨去哪找“奇兵”？



大陸學者于強近日受訪時認為，除了台面上已經被點名的人之外，新北市長朱立倫或許是一個可以出戰台北市長的“奇兵”。而有藍營人士指出，三月初選有一搏機會的，恐怕只有李鴻源。國民黨潛在“奇兵”雖多，不過誰有意願、有真正實力挑戰柯文哲？



陸委會前副主委張顯耀昨天傳出將在農曆年過後宣布投入藍營台北市長初選，媒體說這是小年夜的“政撼彈”。張顯耀一旦參選，對炒熱國民黨台北市長選情或有幫助，而他是否算得上國民黨的“奇兵”，則先要看他能否過初選這一關。



2018年台灣九合一選舉開打，台北市是其中最受矚目的選戰，藍綠由誰代表出戰均已進入攤牌階段，競逐連任的柯文哲老神在在。若綠營一分為二，有兩組人馬角逐，而國民黨最後還是打不過、贏不了，則只能說明國民黨太差，而非柯文哲太強。