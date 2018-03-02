中評兩會專訪：李環談香港融入國家發展

中國現代國際關係研究院副研究員李環（中評社 李娜攝） 中評社北京3月2日電（記者 李娜 助理記者 海涵）十九大報告明確指出，支持香港、澳門融入國家發展大局，以粵港澳大灣區建設、粵港澳合作、泛珠三角區域合作等為重點，全面推進內地同香港、澳門互利合作，制定完善便利香港、澳門居民在內地發展的政策措施，為港澳未來發展指明了方向。“一帶一路”建設和粵港澳大灣區建設也正成為新時代香港發展新引擎。



2018年全國兩會前夕，中國現代國際關係研究院副研究員李環接受中評社記者採訪，深入分析香港在融入國家發展大局過程中的困境及積極變化等問題。李環表示，尋找經濟發展的新的增長點、土地房屋、過度政治化等問題是香港當前發展的主要困境。在國家發展過程中，香港具有相對優勢，目前香港整個社會也朝向理性、務實的方向前進，



李環表示，“一帶一路”與粵港澳大灣區的協同發展中，香港政府需要做更多“穿針引線”的工作，而香港可以通過“一帶一路”搭上國家發展的快車，亦可以擔當推動大灣區國際化的推手。至於在這個過程中“兩制”會出現的碰撞與摩擦，李環認為，這對“一國兩制”實踐來說是一種豐富和推進，並且在多元的狀態下，國家治理會更有彈性、適應力也會更強。



李環，法學博士，歐洲政策研究中心（CEPS）訪問學者（2008年），香港一國兩制研究中心特邀研究員（2014－2015年）。主要研究興趣包括“一國兩制”理論與實踐，國際涉港澳台事務。現為中國現代國際關係研究院涉港澳研究中心副研究員。



以下是訪談全文：



國家發展大局中，香港不會被邊緣化



中評社問：習近平在十九大報告中指出，“要支持香港、澳門融入國家發展大局，全面推進內地同香港、澳門互利合作，制定完善便利香港、澳門居民在內地發展的政策措施。”我們看到，當前內地正在飛速地發展，很多人擔心如果香港不積極融入到國家發展大局中，很可能會被邊緣化。對此，您怎麼看？您認為香港社會當前發展的主要困境有哪些？



李環：從歷史上看，香港的發展與內地緊密相連，香港經濟上世紀六、七十年代開始騰飛，1978年內地作出“對內改革，對外開放”的決策，為香港經濟的迅猛發展帶來機遇，而內地經濟的快速發展也與香港資金、技術的支持密不可分，可以說，二者互有裨益，相得益彰。現在看來，中國內地的發展比較快，香港自然會有一些焦慮，會擔心是否被拋下。

