中評社北京3月2日電／網評：二孩家庭“養老焦慮”是個偽命題



來源:東方網 作者:汪昌蓮



2月22日，一項連續三年進行的“2.22”全國二孩家庭網絡調查在廣州發布。調查顯示，二孩帶來的焦慮正在從“糾結二不二、沒人帶娃”等，轉化為對孩子教育的擔憂。現場同時發布的“二孩焦慮指數”則顯示，“養老”已成為上升最快的焦慮因素。（2月26日《廣州日報》）



統計數據顯示，2017年，我國二孩數量上升至883萬人，二孩占新生人口數量的51.2%，表明我國全面實施二孩政策後，已開花結果。然而，必須正視的是，生二孩的年輕夫妻，他們的父母也進入了老年。“四老二小”的現實問題，已擺在了年輕人面前。所謂“四老二小”，即一對獨生子女夫妻，既要贍養雙方的四個老人，又要哺養自己的二個孩子。特別是，“二孩焦慮指數”則顯示，“養老”已成為上升最快的焦慮因素。



但在筆者看來，二孩家庭“養老焦慮”，是個偽命題。現實情況卻是，他們在養“二小”的同時，也在啃“四老”。這是因為，目前生二孩的年輕人，大都是80後或90後夫妻，他們的父母剛剛邁入“准老年”的門檻，年齡在50至60歲之間，不論是在職的還是退休的，都有一份穩定的工資來源，身體也比較硬朗。他們現在的“第一要務”，就是敞開胸懷讓子女“啃老”——子女求職、結婚、生孩子，樣樣都得慷慨解囊，哪怕是自己省吃儉用，也要讓子女“啃飽”。

