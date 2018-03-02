日版台灣關係法？何思慎：日要掂掂自己斤兩

輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任何思慎。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社北京3月２日電（記者 倪鴻祥）傳出日本自民黨正比照美國的《台灣關係法》，研擬日版的“台灣關係法”，強化台日安全合作，輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任何思慎接受中評社訪問時表示，美國做得到的，日本不見得能做得到，因為日本外交能量不比美國，“日本不是美國”要掂掂自己的斤兩。



何思慎，政治大學國際事務學院東亞研究所碩士、博士，曾任東京大學東洋文化研究所客座研究員，現任遠景基金會董事、當代日本研究學會理事、輔大日文系教授兼日本研究中心主任。



何思慎對中評社表示，日本的“台灣關係法”早在陳水扁時期就在推，內容只是提升台灣駐日辦事處的層級、外交待遇，無涉台日安全合作等政治敏感問題；美國的《台灣關係法》最令外界關切的部分，事實上就是美國對台的安全承諾，但這部分對日本來講是有困難的。



他分析，如果日本的“台灣關係法”弄得像是美國的《台灣關係法》，就等於打破1972年中日建交、關係正常化後日本與中國大陸對台灣問題的處理的態度，這其中包括日本對中國大陸提的對台灣的主權立場、日本在法律上的理解等，都可能因為日本比照美國設立的“台灣關係法”而發生結構性的改變，可能衍生出二個中國或一中一台的情況，違背日本當初對中國大陸做的外交承諾。



他指出，中日對台的關係認定，存在於四項政治文件，包括1972年的《中日聯合聲明》、1978年的《中日和平友好條約》、1998年的《中日聯合宣言》和2008年的《中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明》，如果日本設立“台灣關係法”，就會無法自圓其說， 等於是違反中日關係四項基礎文件，會嚴重打擊中日關係。



他說，安倍晉三在國會演說裡提到今年是中日友好和締結40週年紀念，因此安倍非常想改善中日關係，希望能回到雙方首腦常態化互訪的位置上，前日本駐中國大使宮本雄二的老師、京都大學的高坂正堯曾深入剖析日本的外交問題，強調“中國不管在日本任何時代，都是重要的國家”。

