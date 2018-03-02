何思慎：日本將釣魚台“國有化”很愚蠢

輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任何思慎。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社台北3月２日電（記者 倪鴻祥）輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任何思慎接受中評社訪問時表示，釣魚台“國有化”是日本戰後最愚蠢的錯誤政策，日本現在只能做一件事，就是避免與中國大陸擦槍走火，所以今年希望啟動中日海空聯絡機制，避免在這問題上與中國大陸搞到不可收拾。



釣魚台列嶼有5個小島，包括釣魚臺、南小島、北小島、黃尾嶼、赤尾嶼，日本稱前3個小島是“私產”，為日人栗原家族“所有”，2012年9月日本政府撥款購入，正式將釣魚台列嶼“國有化”。



何思慎，政治大學國際事務學院東亞研究所碩士、博士，曾任東京大學東洋文化研究所客座研究員，現任遠景基金會董事、當代日本研究學會理事、輔大日文系教授兼日本研究中心主任。



何思慎表示，日本首相安倍晉三今年非常希望改善中日關係，有關釣魚台的問題，安倍很清楚，宣布“國有化”的結果對日本不利，這造成釣魚台現狀重新被界定，變成中日共同存在於釣魚台。



何思慎對中評社指出，日本現在只能做一件事，就是避免與中國大陸擦槍走火，所以今年希望啟動中日海空聯絡機制，避免在這問題上與中國大陸搞到不可收拾，雖然釣魚台的問題無法解決，但日本仍認為中日關係依舊要向前，釣魚台“國有化”是日本戰後所做最愚蠢的錯誤政策，但這個錯誤不是自民黨造成的，而是執政沒經驗的民進黨造成的，所以對安倍來講“人不是我殺的，我只是擦屁股而已！”



對於日本軍隊“國家化”、正常化的問題。何思慎說，安倍晉三也希望修改日本憲法第九條的第二項，把自衛隊所有的束縛全部打開，但安倍在國會答詢時也承認，即使朝野政黨都同意，公投也不會過。



他表示，安倍後來的做法是，該“憲法”條文完全不動，而是增加第三項，就是讓自衛隊入憲，從此解決自衛隊違憲的爭議，可見安倍心中有人民，不敢像蔡英文一樣在國會裡仗著人多，就開坦克車壓過去，完全無視少數在野黨的反對。



外界憂心，世界貿易組織（WTO）日前公佈韓國限制日本福島食品進口和要求額外檢驗日本海產的仲裁結果，日本告贏韓國，日本藉此要求台灣開放核食進口。

