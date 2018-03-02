李振廣答中評：台旅法 美中冷戰重大信號

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣教授（中評社 張爽攝） 中評社北京3月2日電（記者 張爽）北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣教授在接受中評社採訪時表示，在當今歷史節點上，美國國會以無異議的方式通過《台灣旅行法》，是美國保守派發出的對中國新一輪冷戰的重大信號。



美國國會參議院28日以無異議的方式通過了旨在提升美台官員互訪層級的《台灣旅行法》，現在只看美國總統特朗普將之簽署成為法律。



“台旅法是在美國參議院無異議通過後，有人認為它沒有什麼約束性，但是這個法案在參眾兩院都通過，有明顯的象徵意義，表明美國國會以美國國內法律的形式干涉中國內政、介入台灣問題，通過這種方式給台灣當局撐腰打氣。”



李振廣對中評社強調，在當今歷史節點上，美國國會以無異議的方式通過《台灣旅行法》，是美國保守派發出的對中國新一輪冷戰的重大信號。民進黨一直鼓吹美國、日本是台灣所謂的民主同盟，以便能從美國獲得更多安全保障。現在隨著中國的崛起，美國的保守派不願意看到中國順利地走向復興，也不願意看到中國統一的順利完成，他們就以國內法的方式插手台灣問題。



無論特朗普是否簽署 台旅法生效的可能性都很大



“美國是一個三權分立的國家，在這樣的權力結構當中，美國立法機構通過《台灣旅行法》這一沒有約束力的方案，就給美國行政機構套下了緊箍咒。”李振廣表示，其實到現在為止，特朗普簽署或者不簽署，這一法案都會生效，“也許特朗普可以擋一擋，但是當法案在國會無異議通過時，相信會給特朗普帶來巨大的壓力。”



李振廣解釋說，根據美國國內的規定，如果總統在一定時間內不簽署、拒簽或者將法案退回後，國會再次通過該法案，它都會自動成為法律。“現在看起來台旅法成為法律的可能性極高。台旅法一旦通過，可能會給美國行政機構帶來很大壓力。如果以後國會直接邀請台灣的官員或者敏感人物到美國國會訪問，總統會有很大的壓力。”

