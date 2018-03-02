中評兩會前瞻：政協首場發布會怎麼答？

政協發言人王國慶（中評社圖片） 中評社北京3月2日電（中評社報道組）全國“兩會”大幕即將拉開，全國政協十三屆一次會議新聞發言人將於明日下午首先與中外記者們見面。據悉，政協第十二屆全國委員會第七十一次主席會議確定王國慶擔任全國政協會議新聞發言人，這也是他連續第三年擔任該職。



2017年3月2日，全國政協十二屆五次會議首場發布會舉行。80多分鐘的時間，新聞發言人王國慶回答與會記者18個問題，既有政協履職的問題，又有關乎社稷民生的經濟形勢、精准扶貧、醫改等問題，還有關於香港特首選舉、南海航行等更加直接犀利的問題。不過，王國慶可圈可點的回應給中評社記者留下了深刻印象。



比如，在回答記者關於經濟增速問題的時候，王國慶曾說，“……我們實現了“十三五”的良好開局，用一份實實在在的成績單回應了中國經濟“悲觀論”……在新的一年裡，中國經濟仍將是世界經濟最強勁的‘發動機’”。再比如，除了比喻，在回答美國記者關於南海航行自由的問題時，他還用中國古語“天下本無事，庸人自擾之”來應對，並清晰明確地告訴記者，個別域外國家炒作“中國威脅航行自由”的說法完全是一個“偽命題”。而在講到文化自信之時，王國慶不僅又用了“觀乎人文，以化成天下”的古語，還很接地氣地舉了《中國詩詞大會》這一檔火爆全國的節目來作為例子，既講理又舉例，讓回答顯得非常生動具體。



縱觀去年整場記者會，王國慶多次引經據典，將問題回答地深入淺出，“金句”頻出，做了充足的準備。據了解，他曾對媒體表示，2016年首次亮相的時候曾點燈熬夜“趕考”。2017年第二次擔任全國政協會議新聞發言人時，也同樣要開會記筆記，文件仔細讀，政協報也每期看。王國慶曾說，他希望能在發布會有限的時間裡，讓信息量盡量飽和，讓更多的記者覺得“不虛此行”，這也讓中評社記者對今年政協的首場新聞發布會充滿了期待。2日下午王國慶將回答多少問題？記者們會提出哪些“考驗”？發言人又將如何“見招拆招”？請關注中評網屆時給各位讀者帶來的一線報道。

