中評專譯：特朗普的婚姻缺乏共鳴

中評社香港3月2日電（記者 李雅潔編譯）美國有很多對第一夫婦。無論公平與否，他們都成為國家婚姻的模範。我們真的不關心他們是否分居，但我們希望他們表現出一定程度的相互尊重和喜愛對方。



我們想讓他們表現出對彼此的愛，像喬治和蘿拉布什，或巴拉克和蜜雪兒.奧巴馬。即使是比爾和希拉里•克林頓，儘管他們有很多煩心事，但似乎都在彼此的智慧和成就中取得樂趣。我們也希望他們是虔誠的父母。洛杉磯時報的專欄作家Robin Abcarian認為，但這些在特朗普的婚姻中都看不到。



特朗普是一個非常享受被崇拜的人，他希望梅蘭妮用崇拜的目光來凝視他，就像南茜雷根凝視著她的羅尼一樣。但不同的是，是羅尼並沒有和色情明星廝混在一起來欺騙南茜。



令許多美國人痛心的是，梅蘭妮似乎是她丈夫真人秀的道具。在去年的就職典禮上，當特朗普轉身向他的妻子說些什麼時，她的臉亮了一秒鐘。他一轉身，她的快樂面具就掉了。幾個月後，當他們走在以色列的停機坪上時，她甩開了丈夫的手。



我們的第一夫人似乎生活的並不舒心。僅在上個月，在“特朗普式白宮”的日常混亂中，關於總統玩弄女色的故事成了每日新聞報道的素材。



色情明星暴風雨丹尼爾斯說，就在梅蘭妮剛剛生下兒子之後，特朗普就跟她有外遇了，並且支付了她一筆封口費。特朗普的私人律師和自稱專職為總統 “收拾爛攤子” ，宣佈他已經付給真實姓名為斯蒂芬妮柯利弗德的女演員13萬美元，但沒有說為什麼。



据《紐約人》報告說，前花花公子玩伴凱倫麥克杜格爾有一本日記，記錄她和特朗普在2006年長達九個月的外遇，而那段時間也是特朗普與柯利弗德保持婚外關係的時間。麥克杜格爾說，《國家問詢報》，其出版商是特朗普的朋友兼擁護者，支付她15萬美元的獨家權利來買下她的故事，但沒有下文了。(特朗普否認這兩件事。)

