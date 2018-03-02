中評現場：習近平談中湯如何合作

中國國家主席習近平與湯加王國國王圖普六世簽字儀式結束後握手（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月2日電（記者 徐夢溪）中國國家主席習近平1日下午在人民大會堂舉行儀式，歡迎湯加王國國王圖普六世來華進行國事訪問，並隨後同圖普六世國王舉行會談。兩國元首一致同意，在新的歷史起點上，推動中湯戰略夥伴關係得到新的更大發展。



習近平主席夫人彭麗媛，中共中央政治局委員、國務委員楊潔篪，全國人大常委會副委員長張平，全國政協副主席陳曉光等出席歡迎儀式。陪同圖普六世訪華的有王後、副首相兼基礎設施和旅遊大臣、宮務大臣等。



歡迎儀式後，習近平主席同圖普六世國王舉行會談。習近平歡迎圖普六世在中湯建交20周年之際來華進行國事訪問，並對湯加不久前遭受嚴重飓風災害表示誠摯慰問。習近平指出，20年前，圖普六世國王曾以外交和國防大臣身份來華簽署中湯建交公報，為建立和發展中湯關係作出了歷史性貢獻。希望湯加王室在推動中湯關係發展方面繼續發揮積極作用。



習近平強調，中國同包括湯加在內的太平洋島國是同呼吸、共命運、齊發展的好朋友、好夥伴。中共十九大提出要推動建設相互尊重、公平正義、合作共贏的新型國際關係，推動構建人類命運共同體，強調中方將秉持正確義利觀和真實親誠理念，加強同發展中國家團結合作。上述理念和方針將為中湯關係和兩國合作開辟更加廣闊的前景。



習近平指出，中湯要加強高層和各級別交往，增進政治互信，繼續在涉及彼此主權、領土完整、國家尊嚴等問題上相互理解和支持。要擴大兩國政府部門、立法機構對話、交流、合作，深挖潛力，積極拓展各領域務實合作，共同推進“一帶一路”框架下合作，實現共贏共享發展。中方深知湯加作為小島嶼發展中國家，在經濟社會發展過程中面臨特殊挑戰，願繼續在力所能及範圍內為湯方提供不附加任何政治條件的經濟技術援助。中國的援助不是單方面給予和簡單的輸血式援助，而是“授人以漁”。只要中方作出的承諾，都會不折不扣地落實，使當地人民從中湯合作中有更多獲得感。中方願同湯方加強氣候變化南南合作，密切同太平洋島國的交流合作。



圖普六世表示，祝賀中共十九大去年成功舉行。習近平主席是富有遠見和智慧的領導人，相信在習近平主席領導下，中國將取得更大成就。湯加高度重視發展同中國的友好關係，由衷感謝中國政府和人民一直以來為湯加經濟社會建設提供的寶貴支持和幫助，感謝中國不久前在湯加遭受飓風災害後第一時間提供救災援助。湯加贊同中國關於建設新型國際關係的重要主張，願同中方一道努力，構建人類命運共同體。湯加堅定奉行一個中國政策。湯方願同中方密切在貿易、基礎設施建設、旅遊等各領域以及“一帶一路”框架下的友好合作，希望中國幫助湯加實現更大發展，應對氣候變化的挑戰。湯加支持深化太平洋島國同中國的合作。



會談後，兩國元首共同見證了經濟技術合作、人力資源開發、教育等領域雙邊合作文件的簽署。雙方還發表了《中華人民共和國和湯加王國聯合新聞公報》。



