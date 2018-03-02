中評鏡頭：“盧溝曉月” 見證七七事變

世界聞名的燕景八景之一盧構曉月碑，就在北京西南廣安門外，橫跨永定河的盧溝橋頭，該碑的前方，就是宛平城。(中評社 倪鴻祥攝) 中評社北京3月2日電（記者 倪鴻祥）十三屆全國人大一次會議和全國政協十三屆一次會議將分別於3月5日和3月3日在北京開幕， 位於北京廣安門外西南盧溝橋頭的“盧溝曉月”，不但是舉世聞名的燕京八景之一，也是憑弔1937年日軍發動侵華戰爭“七七事變”的所在地。



1937年“七七事變”又稱“盧溝橋事變”，距今81年，這段日本侵華史不但造成全中國軍民重大傷亡，也成了對抗法西斯主義的世界大戰亞洲戰場，兩會開會期間或可搭車到此，參訪舉世聞名的燕京八景之一，也可就近參觀“中國人民抗日戰爭紀念館”，深入了解兩岸人民共同抗日的經過。



盧溝橋位於北京西南廣安門外，橫跨永定河上，始建於1189年，是北京市現存最古老的石造聯拱橋，該橋全長266.5公尺，寬7.5公尺，最寬處有9.3公尺，有橋墩十座，共11個橋孔，是華北最長的古代石橋，橋的一旁還有與橋平行、聯絡北京與漢口的平漢鐵路。



橋面兩側石護欄上有各式各樣的小石獅，橋面歷經百餘年人、馬、牛、騾車通行，地面已經凹凸不平，後經戰亂一度破損，大陸當局為維護古蹟與呈現歷史，以舊橋原貌方式進行修復，往後盧溝橋只限民眾通行。



清朝乾隆皇帝有次在秋天路過盧溝橋，感受當地良辰美景，於是賦詩“半鉤留照三秋淡，一練分波平鏡明”並於橋頭立碑，親筆提字“盧溝曉月”從此聞名全國，朝隆皇帝後來還在不同的季節到此一遊，在“盧溝曉月”的一側提字立碑，該碑四面都有文字，十分少見。



1937年7月7日日本在附近軍事演習時藉口一名日軍失踪，砲轟宛平城，國民革命軍奮力抵抗，盧溝橋成了抗日戰爭全面爆發的起點，“歷史可以原諒，但不能遺忘”，這段兩岸人民共同抗日的血淚史，既是歷史教訓，也是兩岸相連的歷史點。

