中評鏡頭：盧溝橋數石獅子　到底有幾隻？

來北京盧溝橋參訪，“數獅子”更是來訪旅客的共同經驗。（中評社 林谷隆攝） 中評社北京3月2日電（記者 林谷隆）第十三屆全國人民代表大會第一次會議將於3月5日召開，全國政協第十三屆全國委員會第一次會議也將於3月3日召開。中評社派出多位記者採訪兩會，在會議召開前夕，特別來到中國人民抗日戰爭紀念館，緬懷英勇的抗戰先烈，不遠處還有“七七事變”爆發的盧溝橋。盧溝橋在兩岸民眾心中都有特別意義，除了是對日抗戰的重要景點，橋上501隻姿態奇異、造型獨特的石獅子更是來訪一大看點。



日前在台北反對民進黨強行軍人年金改革，闖入立法院抗議跌落地面命危的退役上校繆德生，他在2017年到大陸花了94天、3500公里徒步北伐路壯舉，就是從廣州開始，一路走到北京的盧溝橋，這也代表盧溝橋在兩岸民眾心理都有著特別的意義。



盧溝橋的可看之處，除了橋東端立有清朝乾隆御題的“盧溝曉月”碑，讓盧溝橋美景也成為“燕京八景”之一。盧溝橋兩側石護欄共有281根望柱，每根望柱高1.4米，柱頭刻蓮座，座下為荷葉墩，柱頂刻有許多石獅，每一隻姿態奇異、造型獨特是一大特點，“數獅子”更是來訪旅客的共同經驗，而且常常橋頭數一數，走到橋中數到一半就忘記獅子到底有多少隻了。



根據歷史記載盧溝橋的獅子，數量多到“數不清”，明朝蔣一葵在《長安客話》中說，這些石獅“凡一百狀，數之輒隱其一”。明朝《帝京景物略》記載盧溝橋的石獅“數之輒不盡”。事實上，每個朝代都有認真算過，只是不同年份獅子的數量都不一，最多記載到627隻，最少時也有485隻。石獅多為明清時期雕刻，也有少量為金元時期雕刻，但也有很多近期翻修的石獅，



中國大陸在1996年10月出版的小學語文教科書，首次收入了《盧溝橋的獅子》作為課文，其中說盧溝橋有望柱241根，獅子498隻。1998年盧溝橋改造後，3隻之前被雷擊毀滅的獅子被修復，至此獅子數量由498隻變成501隻，人民教育出版社諮詢了盧溝橋文物保護所，在2001年也將《盧溝橋的獅子》課文中的內容修改為281根望柱、501隻獅子，這一數字沿用至今。