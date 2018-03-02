袁征答中評：“台灣牌”一旦打過就淪為爛牌

中國社科院美國研究所研究員袁征（中評社資料照） 中評社北京3月2日電（記者 束沐）美國國會參議院日前通過《台灣旅行法》待美國總統特朗普簽署。針對《台灣旅行法》未來是否生效並執行，以及該法案對台美關係、兩岸關係與中美關係的影響，中國社科院美國研究所研究員袁征接受中評社記者採訪。袁征表示，在當前中美關係大氛圍下，《台旅法》獲通過並不驚詫，但他同時指出，特朗普在簽署《台旅法》前應該權衡得失，因為“台灣牌”一旦打過了就淪為了爛牌。



袁征首先表示，《台旅法》通過並不讓人感到驚詫，一個因素是最近中美關係大氛圍不是太好，另外一個因素是，目前美國國會的共和黨人主導著參眾兩院，而共和黨傳統來講支持台灣，和台灣有非常密切的關係，雖然民主黨可能有一些人有意見，但民主黨對台灣所謂“民主發展”也持正面看法，所以在這樣的大環境和形勢下通過《台旅法》不會感到驚詫。



袁征告訴記者，《台灣旅行法》草案裡面的一些措辭有幾個版本，他雖然沒有看到最終通過的版本，但他指出需要重點關注最後通過的《台灣旅行法》裡的一些措辭。他舉例說，如果一些措辭沒有使用“必須”，那麼就比原來溫和，但如果用諸如“應該”這樣的措辭就需要關注，同樣，如果用“歡迎”等籠統的表達，或者提出諸如“由行政部門決斷”的條件，那麼這種措辭還是有一些活動的空間。



至於特朗普是否簽署《台旅法》，袁征認為，特朗普首先會把它當做一張牌來打，“他要會衡量得多少，失多少”。他指出，如果特朗普最終簽署，不管怎麼樣對中美關係都會帶來消極影響，所以接下來特朗普在簽署前就要做考慮。但他認為，從中美關係大氛圍和特朗普喜歡做交換的性格來看，他不排除利用《台旅法》做交換。



“如果特朗普在台灣問題上動作很大，對中美關係帶來很大衝擊，那麼他就要考量在其他問題需不需要中國的合作？比如朝核等其它需要中方合作的問題。”袁征告訴中評社記者。他不認為特朗普百分之百會簽署，即使中方做最壞的打算，也就是《台旅法》簽署以後，到底能否執行，或者是有一些保留，這些都還需要觀察。

