羅存康談抗戰：抗日 台灣民眾從來沒有缺席

中國人民抗日戰爭紀念館副館長羅存康。（中評社 林谷隆攝） 中評社北京3月2日電（記者 林谷隆）中國人民抗日戰爭紀念館副館長羅存康接受中評社訪問表示，有學者曾經建議中國抗日戰爭，應該往前推到1895年開始計算，因為清廷割讓台灣起，台灣就已開展抗日活動，在抗日鬥爭中台灣民眾從來沒缺席，抗戰歷史是連繫兩岸很好的臍帶，彰顯兩岸民眾一起守護家園的決心。兩岸藉由共同研究歷史，還原歷史，我們要認真從歷史記取教訓，國家強大，更不能忘記歷史。



第十三屆全國人民代表大會第一次會議將於3月5日召開，全國政協第十三屆全國委員會第一次會議也將於3月3日召開。中評社派出多位記者採訪兩會，在會議召開前夕，特別來到中國人民抗日戰爭紀念館，緬懷英勇的抗戰先烈。



羅存康告訴中評社，目前在台灣沒有綜合性抗日戰爭紀念館，中國人民抗日戰爭紀念館（以下簡稱抗戰館），一直籌劃建立台灣同胞抗日的綜合展館，也得到台灣各界史料支持、學術支持，2015年10月23日正式開館，



羅存康提到，抗戰館作為全國性的對台交流基地，北京市所有從事對台工作人員都要到抗戰館，了解這段兩岸同胞的抗日史。國民黨前主席連戰2015年8月31日來抗日紀念館題詞“一十四年血淚史，贏得醒獅萬世名”兩岸同胞都要銘記這段抗日史，有希望有一天能將中國人抗日的展覽內容，走向國際，發揚中國人抗戰的精神。



羅存康說，抗戰館跟“台灣抗日志士親屬協進會”長期開展合作，每年舉辦相關抗日活動都是相互支持，包括展覽場地聯繫、新聞宣傳、史料提供與展品語詞的修改，都是得到台灣抗日志士親屬協進會提供幫助。我們也希望台灣相關團體也可以利用抗戰館這個平台，來大陸舉行相關活動。



羅存康透露，抗戰館有得到台灣研究抗戰史學者的支持，捐贈抗戰史料，邀請來大陸參加學術活動，包括到抗戰館內做學術報告。台灣退役將領、退伍老兵，例如黃埔同學會，也常來抗戰館提供意見，例如對正面戰場的內容介紹，做了更豐富的修改。



羅存康介紹，在抗戰館也常遇到台灣學生，根據館內統計每年大約會有3000名台灣民眾來參觀，涵蓋台灣學生，台灣參訪團，台灣退伍將領也都會到展覽館參觀，相關團體機構接待台灣團，也會帶來抗戰紀念館參觀，迴響相當不錯，內容符合史實，展出品又豐富。台灣政治人物也常來抗戰館參觀，包括連戰、郁慕明、郝伯村都來過，馬英九曾經表達想來抗日紀念館參觀的意願。



中國人民抗日戰爭紀念館館藏相當豐富，展出面積達6千多平方米，經過媒體報道影響力更是無遠弗屆。羅存康還特別提到，我們跟中評社簽訂協議，在中評網上做了特別介紹，這是非常有意義的工作。抗戰館每次舉辦活動，中評社都做了報道，我們第一時間透過官網、微信進行分享，讓活動在網上獲得相當大迴響。



羅存康告訴中評社，中國人民抗日戰爭紀念館希望展出的內容，不光講日本的暴行，還有講中國人奮勇抗敵的故事，彰顯中國人不屈不饒的精神，不光有恥辱，還有勝利，每年到國外辦展覽，每年也要到台灣辦展覽。



羅存康強調，台灣在中國抗日戰爭中從不缺席，台灣同胞抗戰活動，大陸同胞也很關注，抗戰期間上海申報都有在報道台灣抗戰活動，還有台灣抗日義士在大陸組織台灣少年團，台灣孩子到大陸宣傳抗戰，更激勵大陸人共同起身來抗日，所以大陸抗戰勝利，也是台灣抗戰的勝利。