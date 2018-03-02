中評鏡頭：中學生參觀抗日紀念館 勿忘國恥

北京第十二中學1日組織全校18個班級參觀中國人民抗日戰爭紀念館，600位師生站在“勿忘國恥”、“圓夢中華”前，反思抗日史，此情此景一定會牢牢謹記。（中評社 林谷隆攝） 中評社北京3月2日電（記者 林谷隆）第十三屆全國人民代表大會第一次會議將於3月5日召開，全國政協第十三屆全國委員會第一次會議也將於3月3日召開。中評社派出多位記者採訪兩會，在會議召開前夕，到中國人民抗日戰爭紀念館採訪，也巧遇參與“四個一”活動，來參觀紀念館的600位北京第十二中學師生。



北京市政府從2016年10月29日起推動“四個一”活動，要求北京市學校組織學生參加天安門升旗儀式一次，走進國家博物館、首都博物館和中國人民抗日戰爭紀念館各一次。



位在北京豐台區宛平城內的“中國人民抗日戰爭紀念館”，是中國大陸唯一一座全面反映中國人民抗日戰爭歷史的大型綜合性紀念館。中國人民抗日戰爭紀念館位於盧溝橋東側的宛平縣縣署舊址上，全面抗戰的起源乃是1937年7月7日日軍炮打宛平城、攻佔盧溝橋，為“七七事變”起點。



所以民眾來到中國人民抗日戰爭紀念館，除了參觀館內展覽，共有1170幅照片，2834件文物，完整了解抗戰時期，中國人民堅忍不拔的任性、日寇侵華的暴行，以及國際友人對這段抗日史的重視。



此外，紀念館周遭的宛平舊城，昔日遭到日軍砲擊的斑駁城牆，以及七七事變起點的“盧溝橋”等等，中國人民抗日戰爭紀念館所處的位置，到處都是中國人抗日抵禦外侮侵略的實情實景，雖然中國大陸如今已躍升為世界大國，對於抗日曆史絕對是不能遺忘。



北京第十二中學1日組織全校18個班級參觀中國人民抗日戰爭紀念館，還特別在上午九點集結在抗戰館外的大廣場升旗，600位師生站在“牢記歷史”、“珍愛和平”、“勿忘國恥”、“圓夢中華”等大型口號前，此情此景一定會牢牢謹記。