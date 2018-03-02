中評關注：陳明通上任立馬要接招陸惠台政策

邱垂正在例行記者會上表示，陳明通將在19日上任。（中評社 張嘉文攝） 中評社台北3月2日電（記者 張嘉文）陸委會發言人邱垂正1日在例行記者會上證實，新任主委陳明通將在3月19日正式上任。至於未來政策和前主委張小月有何不同？邱僅說，政府仍將依據“中華民國憲法”、兩岸人民關係條例和其他法律處理兩岸事務，致力維持現狀的主張和承諾不變。陳明通未上任就遇到大陸宣布31項惠台政策的難題，挑戰嚴峻。



陳明通任教於台灣大學“國家發展研究所”，因借調手續要跑公文，19日才能上任。他曾任陸委會副主委、主委，乃蔡英文長期倚重的兩岸政策幕僚，也是多年來獲綠營信賴的“中國通”，而這次回鍋對他來說，應屬駕輕就熟。



陳明通尚未上任，大陸國台辦發言人安峰山日前就表示，對台灣內部的人事變動，國台辦不評論。但國台辦關心的，是台灣方面的兩岸政策能否回到“九二共識”的正確軌道。這樣兩岸關係也才有可能回到和平發展的康莊大道。



陸方的說法也點出了核心問題，九二共識仍是目前兩岸僵局的關鍵，但從邱垂正1日記者會上的說法，陸委會的兩岸論述並不會因為換了個主委而有所改變，政府的兩岸路線真正的關鍵還是存於蔡英文的一念之間，她若仍拒絕九二共識，任憑陳明通之前對大陸溝通的管道如何暢通，但那些都僅止於他沒有公職身分，等他上任後，這些優勢仍將發揮不了作用。



因此，陳明通重掌陸委會，如何在可能改變不了的兩岸論述中，找出一絲絲可用的空間，將是他未來的最大挑戰。