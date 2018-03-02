社評：新惠台政策如未宣布統一的統一

中評社台北3月2日電（評論員 林淑玲）大陸2月28日發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，提出31項惠台措施，在台灣引起震撼，兩岸關係自此進入新階段。台灣的蔡政府一連串抗中、分離政策如進行“不宣布“台獨”的“台獨”，大陸提供台灣民眾同等待遇的惠台措施則儼然是邁向“未宣布統一的統一”。



大陸《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》經過長時間研議，選在2月28日發布，在時間點上有幾項可以觀察，一、大陸即將召開政治協商會議、全國人民代表大會，將有兩岸政策的新宣示。第二，兩岸僵局造成台灣競爭力與經濟走下坡，低薪對青年一代形成嚴重傷害。第三，“台獨”勢力氣焰升高，蔡政府益發向獨派傾斜。第四，蔡政府新“國安”人事出現聯合美日抗中的傾向。



31項惠台政策，大幅翻轉過去大陸對台政策思維。



兩岸自2008馬英九執政後破冰，一共舉行11次高層會談，簽署23項協議，包括遲遲無法生效的服務貿易協議、避免雙重課稅及加強稅務合作協議等。經過兩岸談判的協議內容，固有單方惠台的部份，仍有相當比例的對等精神在內，如服貿協議，據指出，談判過程雙方各有堅持，花了很多力氣才喬定。也才會有很多涉及台灣民眾赴陸發展的項目，未能開放。另外，開放台灣人報考專業證照，或承認台灣專業證照的部份，基於保護大陸相關專業人士權益，之前也卡得很緊。



蔡政府上任後不承認九二共識，崩塌了兩岸協議基礎，綠營卡住馬政府任內所簽的服貿協議未能生效，後續的貨貿協議也沒指望，對台灣經濟重傷。31項惠台政策打破了對等互惠的思維，讓台灣民眾得到大陸民眾的準國民待遇，在兩岸緊縮之際，提供台灣民眾到大陸發展的管道。更重要的是，這也延續了蔡政府上任後，大陸發布惠台政策，未經過台灣政府與政黨的模式。



值得觀察的是，當蔡政府進行不宣布“台獨”的“台獨”，且獨派氣焰愈來愈高，李登輝、陳水扁等人揚言要在2019年舉行正名制憲公投，大陸讓台灣民眾得到同等待遇，表面上看起來是吸引台灣人才，實則有如“未宣布統一的統一”。

