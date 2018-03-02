中評鏡頭：抗日戰爭紀念館 見證兩岸抗日史

位於北京市豐台區宛平城內街101號的中國人民抗日戰爭紀念館。（中評社 倪鴻祥攝） 中評社北京3月2日電（記者 倪鴻祥）北京將於3月3日及3月5日分別召開全國政協十三屆一次會議與十三屆全國人大一次會議，位於北京市豐台區宛平城內街101號的“中國人民抗日戰爭紀念館”，是一座反映大陸、台港澳三地及海外中國人民共同抗日的大型綜合性紀念館。



中國人民抗日戰爭紀念館座坐落在盧溝橋東側宛平城內當年縣署舊址所在，盧溝橋就是1937年“七七事變”發生地，這座紀念館在1987年“七七事變”五十周年時落成、7月7日正式對外開放。



兩岸對抗戰時間的認定並不相同，台灣以1937年“七七盧溝橋事變”起算到1945年日本無條件投降為止共計8年，大陸回溯到1931年“九一八事變”起算共計14年，而歷史追述清朝1874年日本人在台灣發動牧牡丹社事件，殘殺原住民同胞，也呈現1894年日本挑起中日甲午戰爭，1895年4月日本迫使清廷簽訂割讓台灣澎湖等內容的《馬關條約》、台灣同胞反日經過，證明兩岸原本緊密相連。



該館呈現的抗日史料不只中國大陸人民抗日經過，還有關於台灣遭日侵略、掠奪、台灣人民及港澳租界地居民、海外華人共同抗日的經過，還針對台灣抗日情形，邀台灣抗日親屬協進會及在台抗日烈士後裔共同參與、提供展出的文物及史實，增設“台灣同胞抗日史實展”。



過去兩岸爭論對日抗戰的詮釋權，該館在歷史展覽上也做出突破，透過圖片與實物展出等多種技術，呈列蔣介石，毛澤東，蔣介石與其夫人宋美齡的照片，呈現國共合作共同抗日的基礎，尤其前“行政院長”郝柏村曾在意的中共《共赴國難宣言》，其實在中共黨史名稱為《中共中央為公佈國共合作宣言》，也呈列在該館之中。



此外，該館也蒐集年為洋人租界地的港澳及海外全球華人共同抵抗日本帝國主義侵略的史料，表現了中華民族為世界反法西斯戰爭的勝利，付出巨大民族犧牲和作出重要貢獻的經過，也展出慰安婦與日軍殘殺幼兒、發動化學、細菌戰的照片，深刻揭露了日本侵華戰爭犯下的滔天罪行。

