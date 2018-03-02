中評關注：一句贏不是全部！綠柯要分手了？

北市長選舉是否與柯文哲合作，洪耀福透露，政黨不是只有輸贏。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北3月2日電（記者 黃筱筠）民進黨秘書長洪耀福1日與媒體茶敘，被問到與柯文哲之間到底還會不會合作，打台北市長選戰？洪的答案是“贏只是民進黨思考的一部份，並非全部”、“政黨不是完全計算輸贏。”洪耀福說法，似乎沒有一定要和柯文哲合作，走贏的路線。



高雄市長陳菊日前接受訪問也提到，坦言“不會相信柯文哲”，會設法在民進黨選對會反映基層心聲，而柯文哲卻回應“那也還好才一票。”對此，洪耀福說，這是很不得體的說法，並說柯市長的回應不應該過於膝反應，要想想再回答。



台灣民意基金會民調顯示，柯文哲選擇的路線似乎是“贏”的策略。洪耀福則說，贏只是民進黨思考的一部份，並非全部，民進黨仍有其價值、理念的堅持。政黨一定有衡平思考，不一定只會以輸贏思考，也不一定以情感思考。



對於基層揚言若民進黨禮讓柯文哲，就轉投國民黨。洪耀福也說，“不是不可能”，這表示基層有一種情緒，民進黨不能吃定基層支持者，必須重視其感覺、情緒，基層情感多樣化，也有人說不禮讓柯文哲，也不會投民進黨，“黨要照顧不同人的感情。”



但民進黨支持者無法支持柯文哲，是因柯的兩岸論述，那又怎麼能支持國民黨提名的人？這是很弔詭的邏輯，最多就是不投票。洪耀福的談話，透露出為了顧及基層支持者的情緒，可能不跟柯合作。



民進黨至今仍未確定北市這一戰，是否要和柯文哲合作，甚至連何時會討論這個議題，選對會也還沒確定時間點。民進黨的策略是拖延並觀察局勢，等到國民黨人選底定後，加上柯發言若一再得罪民進黨基層，民進黨會讓這個氣氛一直發酵下去，自然而然就得跟柯分手。