陳欽春：31項惠台政策　兩岸關係新典範

陳欽春。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月2日電（記者 黃文杰）針對大陸國台辦2月28日發布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》31項惠台措施，台灣私立銘傳大學公共事務學系主任陳欽春接受中評社訪問表示，“比想像來得早，範圍又涵蓋全面”，他說大陸不再透過“代理人”，直接切入台灣人民的需求，被“邊緣化”最嚴重恐怕是政黨，預料會逼台灣的執政黨，不管誰上台，“準備接招”上談判桌。



陳欽春，1967年生，台北大學公共行政暨政策學系博士，研究專長在行政學、民意調查、社會資本、政策行銷，現為銘傳大學公共事務學系助理教授兼系主任。



大陸國台辦2月28日公布31項惠台措施，給予台商、台生乃至台胞各領域同等大陸國民待遇。



陳欽春認為，這會是兩岸關係“新的典範”開始，從政治學的角度，這是“從政府到治理”（From Government to Governance）的扎根實踐，“治理”概念更深化。



他說，過去是國家對國家、主權對主權談合作，現在打破界線，中國共產黨替台灣老百姓解決問題，台灣場域大陸管不到，那請台灣人民到大陸場域，給予任何資源與協助，讓你在大陸充分體驗，長久下來，必然對於中國共產黨“有感”，如果進行政黨民調，除了國民黨、民進黨、親民黨、時代力量等政黨，相信也開始把中國共產黨納入選項。



陳欽春坦言，他沒有料到，大陸真的掌握台灣脈動，清楚知道台灣老百姓的想法，以前大陸對台政策，以“土地”範疇優惠黨政、財團、觀光產業和南部農漁業，結果效果不是太好，這回聚焦台灣的“人民”，進入到大陸學習（學生）、研究（教授）、創業（年輕人）、就業（低新勞工）、生活（一般人），如果用得好的效果，可能會翻轉台灣。



他告訴中評社，外界都以“準國民待遇”來形容，其實嚴格說來，正確說法是“弱勢優先”國民待遇，畢竟大陸給台胞優惠更勝於大陸同胞，好比台生赴大陸考試，透過“加分”可以錄取北大，我的市場、薪資、資源比你台灣好，我讓你來大陸體會，更高招的是，不再透過“代理人”（如政黨、財團、意見領袖、掮客），直接切入人民的需求。



陳欽春說，國、民兩黨真要有新思維，以前總認為，國民黨執政，兩岸關係好，有能力處理兩岸事務，但相對被批評“買辦”文化，換成民進黨執政，多少也抱持這樣想法，你要讓我高興，我才替你在兩岸關係做出改變，若惹民進黨不悅，那就“關掉”，結果發現“關掉”，民間交流更熱絡。



他分析，兩岸關係大概剩下三條路，首先就是“關閉”，全面禁止兩岸往來，恢復到以前“漢賊不兩立”時代；第二就是“開戰”，打贏獨立、打輸被統一。



陳欽春說，這兩條路好比“長痛”與“短痛”，把台灣關閉，終究困死自己，開戰則是短痛，一次解決。第三條路就是談判，逼台灣不管誰執政，就是上談判桌。



他認為，大陸惠台31項政策，台灣老百姓剛開始會存疑，但是如果有成功案例，就會掀起一股“移動”，等到台灣民心都被大陸收走了，對中國共產黨“有感”，該怎麼辦？



陳欽春向中評社分析，蔡政府處理兩岸關係，別太樂觀也別太自信，一個衛生紙問題，踩痛台灣民眾的心，更何況全面禁止兩岸往來，會惹火多少人？對大陸經濟依賴，不可能往後走。



被問到國民黨的角色？他說，看起來大陸對台灣的舊有管道（政黨），也沒有說廢除就廢除，這次國共論壇吳敦義要登陸出席，大陸態度看起來“不置可否”，一是沒有這麼倚賴國民黨，第二，國民黨對兩岸關係沒有特別談什麼，為何要靠國民黨？也許新的代理人已經產生。