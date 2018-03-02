元宵台灣燈會嘉義璀璨試燈　缺兩岸交流燈區

2018台灣燈會主燈“忠義天成”1日晚試燈，造型設計是原住民孩 童與台灣犬相伴。（中評社 趙家麟攝） 中評社嘉義3月2日電（記者 趙家麟）台灣觀光活動年度盛事“2018台灣燈會”在嘉義登場，2日元宵節將舉行系列熱鬧開幕活動，今年歲次戊戌狗年，由原住民孩童與台灣犬相伴的主題燈“忠義天成”1日晚試燈，璀璨亮麗，還有空軍F-16編隊大雁飛行衝場的震撼演出，吸引全場目光。



馬政府執政時期，兩岸交流熱絡，2010年起與江蘇進行“台灣江蘇交流燈會”，每年的台灣燈會，江蘇都會來台參展並設立兩岸交流花燈展區；台灣也曾先後前往江蘇南京、蘇州、鎮江、揚州、常州等地展出台灣花燈。但政黨輪替後，受兩岸關係影響，大陸已連續缺席去年與今年的台灣燈會，但台灣方面今年仍有台旅會代表出席蘇州燈會。



今年台灣燈會沒有兩岸交流燈區，至於國際友誼燈區則有韓國、日本札幌市、三重縣、名古屋、香川縣、近鐵集團及東武晴空塔等7個國外機關團體參展。



“2018台灣燈會”第29屆開幕活動將於2日元宵節正式展開，開幕點燈儀式將由蔡英文主持。1日晚安排主燈試燈，搶先璀璨登場。台灣燈會29年來也首次有空軍戰鬥機編隊大雁飛行表演，空軍嘉義基地Ｆ-16戰機1日晚在燈區上空震撼衝場，贏得全場掌聲。



2018年歲次適逢戊戌生肖屬狗，主燈命名為“忠義天成”，高度21公尺，造型設計以原住民孩童的笑顏與忠義相伴的台灣犬佇立於阿里山雲海山巔，象徵展望過去、佇立現在、眺望未來，讓世界看見台灣，也歡迎各地民眾來台灣作客；主題運用高效能全彩LED燈組，以2萬組以上之燈光迴路系統燈光設計，呈現1200萬種以上畫素色彩造型，呈現璀璨亮麗視覺饗宴。



2018台灣燈會在嘉義縣太保市舉行，燈區從嘉義縣政府前串聯太子大道到故宮南院，面積超過50公頃，以“水、陸、空”全方位展現，展期從2月16日開始至3月11日，前後長達24天，是歷來台灣燈會展期最長的一次。