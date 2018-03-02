陳欽春：大陸惠台和美國台旅法　哪個有感？

陳欽春。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月2日電（記者 黃文杰）美國參議院通過《台灣旅行法》提升美台官員互訪層級，台灣私立銘傳大學公共事務學系主任陳欽春接受中評社訪問表示，台灣會擔心，拿了“糖果”《台灣旅行法》，是否還要額外給美國軍購等龐大費用，反觀大陸惠台31政策很清楚，沒有要求台灣給大陸什麼，請問哪個政策，會讓台灣人民“最有感”？



陳欽春，1967年生，台北大學公共行政暨政策學系博士，研究專長在行政學、民意調查、社會資本、政策行銷，現為銘傳大學公共事務學系助理教授兼系主任。



大陸國台辦2月28日公布31項惠台措施，給予台商、台生乃至台胞各領域同等大陸國民待遇，幾乎同一時間，美國國會參議院28日也以無異議的方式通過了旨在提升美台官員互訪層級的《台灣旅行法》。



陳欽春告訴中評社，只要把這兩者放在一起，問問台灣老百姓，哪種對台灣最有感？很快就有答案，美國不可能幫台灣解決問題，倒是大陸開始切入台灣人民的需求，協助到大陸學習（學生）、研究（教授）、創業（年輕人）、就業（低新勞工）、生活（一般人）。



他分析，《台灣旅行法》給台灣人民有何感受？也許讓台灣人民“感覺”美國開始對台灣好，但是台美關係這麼久，台灣會擔心，拿了“糖果”《台灣旅行法》，還要額外給美國軍購等龐大費用，反觀大陸惠台31政策很清楚，沒有要求台灣給大陸什麼，也不是“讓利”，買賣額外優惠給你多賺錢，目的就是希望你來大陸場域，給你資源。



陳欽春說，這只能佩服，大陸對台政策的靈活與彈性，過去仰賴對台系統底下的政策，發現成效不好，台灣民心也開始掌握不住，老一輩凋零，年輕人被教育洗掉，“我跟你大陸沒有關係”，大陸開始把台灣問題，當成一個大問題，不再是大陸對台系統的問題，當然對象也不是台灣的陸委會，是大陸所有部會共同去解決。



他說，大陸惠台政策這麼多，當然還是仰賴“代理人”制度，不過不再是政黨、財團、意見領袖、掮客來把持，舊制度還維持，新制度、新模式會誕生，好比P2P（點對點關係），以前還要靠仲介團體，實體代理人，才可以赴大陸就業、就學、生活，現在數位時代，網路、非政府機構都可以協助。

