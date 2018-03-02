王應傑：有創意的人往大陸走空間非常大

王應傑。（中評社 梁雅雯攝） 中評社台北3月2日電（記者 梁雅雯）針對國台辦2月28日公布《關於促進兩岸經濟文化交流合作的若干措施》，推出31項具體惠台措施，台北市商業會理事長王應傑接受中評社採訪表示，未來台灣產業空洞化是可預期的，對整個台灣經濟體來說是負面的，但對台灣的人來說是有利的，只要有思維、有創意的白手創業的人都往大陸走，空間非常大；將來會變成有統一之實，無其名而已。



王應傑認為，兩岸在這半年一年內，武力統一聲浪甚囂塵上，不過，其實以共產黨的高度這是不可能的，因為對大陸來說應是“大事小以仁”，而對台灣來說應是“以小事大以智”。



王應傑指出，台灣和大陸的經貿關係包括香港和大陸佔台灣整個外貿有39.7％，將近40％，一年和大陸貿易順差1千億，這個情況下，台灣對大陸的依賴越來越深，台灣跟大陸的經濟是互補。



王應傑認為，如果大陸要用措手不及的方式規定什麼東西不能進口，什麼東西不能出口，那整個台灣經濟受到的衝擊就更大了，整個對大陸來說，也背了一個罵名，既然常強調，台灣是中國的一部分、是中華民族，偉大復興一定要有台灣板塊。



王應傑指出，但鼓勵從高中、企業、年輕創業家都到大陸，比在台灣薪資要高，政府融資方式也較高，然後准許享受國民待遇，過去有很多行業大陸都不能讓台灣人來登記，一定要透過大陸人登記，現在不但可以，更放寬開放。



王應傑指出，大陸吃定台灣不可能“鎖國”，台灣的人才、資金、技術一定是找更大的市場，更大的利基，更大的個人收入往好的地方走，這套方式弄下來，他認為台灣將來產業空洞化是可以預期的，一定會空洞化更嚴重，人才中空，對整個台灣經濟體來說是負面的。但對台灣的人來說是有利的，只要有思維、有創意的白手創業的人都往大陸走，空間非常大。



王應傑認為，大陸對台用柔性政策、國民待遇，讓民眾把所有的都武裝都解除，甚至整個台灣都吸過去了，而且是從高中學生開始，現在只要考試成績中等就能上大陸名校，如果在台灣都不能唸名校，現在卻只要均標就能念大陸名校，赴陸就學意願當然會大增，這樣的話，台灣人才就會大量流失。將來會變成有統一之實，無其名而已。



王應傑對中評社表示，今年是選舉年，民進黨在兩岸議題上壓力會很大，但一定也會對中下階層施以小惠來因應，台灣貧富差距很大，對本來就靠政府補助的人來說也許會覺得比國民黨執政來得好，否則現在各行各業都不好。