中國保監會發布保險資產負債管理監管規則

中評社北京3月1日電／中國保監會1日發布《保險資產負債管理監管規則（1－5號）》，旨在防範資產負債錯配風險，提升保險公司資產負債管理能力。規則自發布之日起試運行。



今年1月底，保監會在反思激進公司經營亂象時曾表示，個別保險公司資產負債理念缺失，違規投資，造成一定負面影響，必須引導保險資金合理配置。



保險資產負債管理監管規則主要包括能力評估規則、量化評估規則和管理報告規則等。其中能力評估規則從組織架構、人員職責、工作流程、績效考核等方面提出監管規範；量化評估規則從期限結構、成本收益和現金流等角度，全方位評估公司資產負債匹配狀況；管理報告規則規範了資產負債管理季度報告和年度報告的內容、報送方式等。



據介紹，試運行期間，保險公司要按照規則要求編制資產負債管理報告，於每季度結束後30日內向保監會報送季度報告，自2019年起，每年5月31日前向保監會報送年度報告。



試運行期間，保監會將繼續徵求相關方面意見，及時評估完善，暫不針對各保險公司的評級結果採取監管措施。



保監會資金部資金監管處副處長杜林說，雖然試運行期間不採取監管措施，但監管部門會加強風險監測。正式運行後，保監會將根據資產負債管理能力和匹配狀況將保險公司劃分為A、B、C、D四大類，對於能力高、匹配好的A類公司適當給予支持性的監管政策，對C類公司採取下發風險提示函、監管函等措施，對D類公司採取限制資金運用形式等措施。



記者了解到，保險資產負債管理監管規則計劃試運行一年。