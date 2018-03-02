中評關注：桃園藍軍市長初選開始黨內互打

楊敏盛。（中評社 黃文杰攝） 中評社桃園3月2日電（記者 黃文杰）國民黨桃園市長黨內初選，總計有三人登記，桃園藍軍參選人開始起跑、衝刺，展現國民黨的氣勢，不料為了民調時間，參選陣營險些擦出火花，外界認為，難道已經開始“黨內互打”？



國民黨市黨部主委楊敏盛告訴中評社，3月5日他召開的協調，討論出初選民調時間，才是“最終版”。



國民黨這次登記桃園市長初選，總計有“立委”陳學聖、前“立委”楊麗環及市議員魯明哲，有人3個月前就開始起跑，有人憑高知名度，穩扎穩打，有人則剛起跑，短跑衝刺。



為了市長初選民調時間，參選人陣營2月27日召開初選協調會，事後卻出現參選人、市黨部的說法與認知不同調。



楊麗環陣營公布，將於3月8日起連續3天進行民調，結果被市黨部發出聲明，指出“個人臆測”，協調會沒有達成結論，討論也未涉及民調時間，為此，楊麗環陣營又透過新聞稿痛斥市黨部說謊，指市黨部若再不秉公辦理初選，恐有為特定人士護航之嫌。



市黨部對此不願回應，再度澄清，會中3人並未達成任何共識，3月8日到10日民意調查時間，並非事實，為避免外界誤會，特發此緊急聲明，3人也同意下周再舉辦第二次協調。



國民黨桃園市黨部主委楊敏盛展開全桃園宮廟新春祈福活動，已經接近尾聲，1日在蘆竹五福宮帶領黨工及市長、市議員初選參選人一起參香，也接受中評社訪問。



他特別解釋，上次召開的初選協調會，出現參選人、市黨部的說法與認知不同調，不是“黨內互打”，國民黨好不容易有3位選將，出來登記，也開始帶動桃園藍軍士氣，市黨部立場，就是讓初選辦法更公平、公正與公開，3月5日他召開的協調會，屆時討論出初選民調時間與辦法，才是“最終版”。