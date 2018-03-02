中評關注：中湯元首為啥聊湯加網紅運動員

中國國家主席習近平與湯加王國國王圖普六世在簽字儀式後握手（中評社 徐夢溪攝） 中評社北京3月2日電（記者 徐夢溪）應中國國家主席習近平邀請，湯加王國國王圖普六世來華進行國事訪問。簽字儀式後，外交部北美大洋洲司副司長徐學淵在媒體吹風會中透露，兩國元首在會談期間專門提到了平昌冬奧會湯加代表團開幕式旗手皮塔。



為何兩國元首在席間談及這位湯加網紅運動員？原來湯加國王此次訪華期間，中湯就體育技術合作簽署協議。近年來，中湯兩國就體育技術開展密切合作，中國在2017年曾向湯加派出體育技術援助項目考察組，並就體育場館項目援助湯加。



徐學淵表示，湯加的年輕旗手在中國已經成為了一位“網紅”。實際上，體育合作是中國和包括湯加在內的很多國家的一個重要合作領域，中國也正準備和湯加方面開展多種形式的體育交流合作，比如運動員培訓和項目訓練。



徐學淵還指出，儘管中國是人口和地域面積很大的國家，湯加是相對比較小的國家，但兩國之間仍有很多可以開展合作的領域。她稱，湯加還非常重視中國提出的“一帶一路”倡議，有強烈願望能夠以符合雙方共同利益的方式、在共建共商共享的原則基礎上開展基礎設施方面的項目。



徐學淵表示，這是湯加國王圖普六世登基以來首次對中國進行國事訪問，國家主席習近平為他舉行了歡迎儀式，還同他就雙邊關係進行了全面和深入的會談。在會談結束之前，李克強總理也和圖普六世國王舉行會見，湯加國王還向人民英雄紀念碑敬獻花圈。會談和會見後，兩國元首還見證了七個中湯合作文件的簽署。



她說，“到目前為止，我們可以高興的認為，國王對中國的訪問是非常成功的”。



在訪問北京後，圖普六世還將到訪浙江、海南和廣東，結合湯加在經濟、農業和旅遊業方面的特點和優勢，參觀和考察一些項目。

