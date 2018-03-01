韓總統批評日本考慮到朝鮮也顧及日韓關係

中評社香港3月1日電／韓國總統文在寅1日圍繞慰安婦問題強烈批評日本，但同時顧及到日韓關係稱“不要求日本採取特別的應對”。這是因為要推動與持續核與導彈開發的朝鮮的南北對話，日本的理解和協作不可或缺。共同社認為，儘管這是考慮到韓國國內輿論的苦肉之計，但日本立即進行了反駁。日韓關係前景並不明朗。



▽未進一步譴責



“慰安婦問題這樣的反人道主義罪行不能用‘已經結束’一詞來掩蓋。”



1日在舉行“三･一獨立運動”紀念儀式的首爾西大門刑務所歷史館，文在寅譴責了主張已憑藉2015年日韓共識解決該問題的日本安倍政府的姿態。



此次選擇殖民地時期關押大量獨立運動人士的刑務所舊址作為會場，文在寅還身穿黑色民族服裝參加了再現獨立運動的遊行，以此強調愛國心。另一方面，與以往儘管不接受日韓共識但不會廢除並重新談判的立場相比，當天的演講並未作出進一步譴責。



儘管文在寅在選舉承諾中提出使日韓共識無效及重新談判而當選，但就任總統後則採取了不使日韓關係過度惡化的“現實路線”（日韓外交消息人士語）。總統府相關人士也透露稱“如果使與日本的摩擦擴大，對我們而言也是很大的負擔”。



這是因為文在寅將朝鮮問題視為最優先課題。他在演講中提及獨立運動，強調“我們自身有能力創造和平”，稱到從日本殖民統治下解放100週年的2045年，“必須建成朝鮮半島的（南北）和平共同體”，表明了韓國在解決該問題上發揮主導作用的決心。



▽平行線



另一方面朝鮮問題僅靠南北之間無法解決也是事實。韓國總統府國家安保室長鄭義溶2月26日與訪韓參加平昌冬奧會閉幕式的朝鮮勞動黨中央委員會副委員長金英哲會談之際，強調不僅是美國，與日中俄建立合作關係也十分重要。這無疑是考慮到對朝採取強硬姿態的安倍政府。



然而韓國的這一意圖卻並未被日方所接受。官房長官菅義偉在1日的記者會上批評文在寅的演講，稱“違背日韓共識”，主張“日本做了所有應該做的事”。雙方圍繞慰安婦問題的論戰仍處於平行線。



在應對朝鮮上日韓也分歧較大，2月9日的首腦會談上，日本首相安倍晉三要求不要延期計劃於本月平昌冬季殘奧會後實施的美韓聯合軍演，而對此文在寅不快地表示“這是內政問題”等。



日本政府力爭4月以後舉行的日中韓首腦會談如能實現，對文在寅而言將是就任後首次訪日。日本政府人士稱“日韓對立只會對朝鮮有利，將在安全領域合作”，但歷史問題形成重壓。