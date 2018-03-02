兩岸視訊鬧元宵 韓國瑜：兩岸交流要多辦

中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜昨晚出席北京石景山區與高雄前金社區對接活動，像對岸朋友元宵問好。（中評社 高易伸攝） 中評社高雄3月2日電（記者 高易伸）2018第七屆高雄北京特色周活動1日熱鬧開幕，晚間來自北京石景山、甘家口與豐台三地的街道社區與高雄前金、新興及河堤社區進行了一場“咱的節日”兩岸視訊鬧元宵活動。出席石景山與前金社區對接的中國國民黨高雄市黨部主委韓國瑜表示，兩岸交流一定要多辦、多走動，各種軟性、情感地都要越走越深。他呼籲“兩岸一家親、兄弟一條心”，希望兩岸元宵晚會能夠年年舉辦，更祝福高雄及在北京跟我們連線的朋友新年快樂。



北京石景山區副區長陳婷婷跨海連線表示，北京今日零下3度，但石景山區現場有一萬九千人榮幸地在中華民族傳統佳節用視頻連線方式跟高雄鄉親鬧元宵。陳說，我們雖身隔千里，但心感覺近在咫尺。



北京石景山區五里陀社區與高雄前金區跨海連線，兩岸同胞透過互聯網視頻互道元宵愉快、新年快樂。北京與高雄兩地也分別安排動感活潑的“廣場舞”及音樂才藝表演，北京更有少數民族身穿傳統服飾在高雄社區進行展演，博得與會民眾熱烈掌聲。



此外，北京海淀區甘家口清和街道與高雄新興社區也視頻連線，彼此恭賀慶元宵。高雄市新興區婦女會理事長李愛月接受中評社訪問表示，元宵佳節是中華文化的固有節日，兩岸透過是頻連線非常有意思。她希望中華文化可以透過兩岸共同協手保存、慶祝。兩岸社區對接是很棒的基層文化交流，像高雄前金區現場就湧入近500位居民共襄盛舉，對於北北京遠道而來的交流也抱持正面善意地回應。



第三場由北京豐台區右安門街道社區與高雄河堤社區在河堤公園進行戶外大型視頻連線，現場交流更吸引上百位居民及深夜慢跑、散步的居民聚集。不少市民見到河堤公園搭起大型舞台與屏幕，連線可見北京豐台區市民頗感新鮮。北京豐台區長王鑫與台辦主任房書勇也在河堤社區現場與高雄鄉親同歡，房書勇還跟現場市民大玩元宵猜燈謎遊戲，不少幸運觀眾還獲得不錯地禮品歡天喜地。豐台區北京現場也邀請京劇變臉大師表演，讓高雄市民透過現場視頻看的目不轉睛，頻頻拍手。



高雄北京特色周活動3月1日正式啟動，傍晚北京三區跟高雄三區進行跨海連線鬧元宵，增添不少過年喜氣。



3月2日北京蘇家陀鎮將與屏東恆春溫泉鎮進行元宵視頻連線，兩岸跨海連線再次連起情感與感情。